Soma Termik Santrali satışa çıkarıldı ama icradan bile kimse almadı

Konya Şeker’e ait Soma B Termik Santrali’nin icra yoluyla satışında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kurumuna olan kömür borcu nedeniyle icradan satışa çıkarılan santralin ilk artırması teklif oluşmadan tamamlandı.

Soma İcra Dairesi’nin 2026/242 Talimat Dosyası kapsamında gerçekleştirilen elektronik satış sürecinde santral için herhangi bir teklif verilmedi.

İcra satış ekranında ilk artırmaya ilişkin “Bu ilan için henüz teklifiniz bulunmamaktadır” bilgisi yer alırken, ilk artırmanın sonuçsuz kalmasının ardından ikinci artırmanın takvimi de netleşti.

SOMA B TERMİK SANTRALİ'NE 13,88 MİLYAR TL DEĞER BİÇİLDİ

990 megavat (MW) kurulu güce sahip Soma B Termik Santrali için belirlenen muhammen bedel 13 milyar 882 milyon 869 bin 383 lira 43 kuruş olarak ilan edildi. İlk artırmada ihale başlangıç bedeli ise yaklaşık 6 milyar 946 milyon 734 bin TL olarak belirlendi.

Tarımdanhaber'in aktardığına göre muhammen değerin yaklaşık yarısından başlayan artırmaya rağmen santral için teklif oluşmaması dikkat çekti.

GÖZLER 30 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK İKİNCİ ARTIRMADA

İlk artırmanın sonuçsuz kalmasıyla birlikte gözler ikinci artırmaya çevrildi. Soma B Termik Santrali için ikinci artırma 30 Eylül 2026 saat 14.45'te başlayacak. Elektronik ortamda devam edecek artırma 7 Ekim 2026 saat 14.45'te sona erecek. Yaklaşık bir hafta devam edecek süreçte santrale yatırımcıların teklif verip vermeyeceği yakından takip edilecek.

İKİNCİ İHALEDE DE TALİP ÇIKMAZSA NE OLACAK?

İlk artırmada tek bir teklif dahi oluşmaması, ikinci artırmanın önemini artırdı. Soma kamuoyunda da en fazla merak edilen konu, 30 Eylül'de başlayacak yeni süreçte 990 megavatlık (MW) santrale bir yatırımcının talip olup olmayacağı.

İkinci artırmada da alıcı çıkmaması halinde Soma B Termik Santrali'nin icra yoluyla satış süreci yeni bir belirsizliğe girecek. Özellikle Türkiye'nin önemli termik üretim tesislerinden biri olan santralin mülkiyeti ve geleceğine ilişkin gelişmeler, hem enerji sektörü hem de bölge ekonomisi açısından önem taşıyor.

SANTRAL TKİ'YE OLAN KÖMÜR BORCU NEDENİYLE İCRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

Satış sürecinin arkasında ise Soma Termik Santrali'nin Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan kömür borcu bulunuyor.

Konya Şeker bünyesindeki Soma B Termik Santrali'nin Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) faiz hariç 14 milyar lira borcu bulunurken, santral söz konusu borç nedeniyle icra takibine konu olmuştu. İlk artırmadan sonuç alınamamasıyla birlikte şimdi bütün dikkatler 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasındaki ikinci artırmaya çevrildi.