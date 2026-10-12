Rusya piyasadan çekildi, Türk ihracatçıları için 100 milyon dolarlık fırsat doğdu

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında bölgedeki çelik tedarik zinciri değişti. Türk çelik sektörü, Letonya ve Litvanya’ya yöneldi. Çelik İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği ticaret heyeti kapsamında 300’ü aşkın iş görüşmesi yapılırken, yaklaşık 100 milyon dolarlık doğrudan iş hacmi için temas kuruldu. Sektör, Baltık ülkelerindeki pazar payını orta vadede iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Küresel çelik piyasalarında artan korumacılık, Avrupa Birliği’nin ithalat kotalarını daraltması ve Çin’in yüksek hacimli ihracatı, Türk üreticileri yeni pazarlara yöneltiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında bölgedeki tedarik zincirlerinin değişmesiyle Baltık ülkeleri, Türkiye’nin çelik ihracatını artırmayı hedeflediği pazarlar arasında öne çıktı.

LETONYA VE LİTVANYA’YA TİCARET HEYETİ

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), 4-9 Ekim 2026 tarihlerinde Letonya ve Litvanya’ya sektörel ticaret heyeti düzenledi. Riga ve Vilnius’ta gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine Türkiye’den 19 çelik üreticisi ve ihracatçısı katıldı.

Bölgeden 70’in üzerinde ithalatçı ve tüccar firma temsilcisiyle 300’ü aşkın görüşme gerçekleştirildi. Temaslarda yaklaşık 100 milyon dolarlık doğrudan iş hacminin temelleri atıldı.

RUSYA’NIN PAZAR PAYI İÇİN REKABET

Ekonomi Gazetesi’nden Merve Yiğitcan’ın haberine göre, Baltık ülkelerinde yerel çelik üretiminin bulunmaması, bölgenin ithalata bağımlılığını artırıyor. ÇİB Denetim Kurulu Üyesi Yavuz Kılıç, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde bölgenin en büyük çelik tedarikçisinin Rusya olduğunu belirterek savaş sonrasında değişen ticaret akışının Türk üreticileri için yeni fırsatlar yarattığını söyledi.

ÇİB verilerine göre Litvanya, 2025 yılında 1,45 milyon ton çelik ithal etti. Türkiye, 148 bin 404 tonluk satışla Litvanya’nın toplam çelik ithalatında yüzde 10,2 pay aldı ve Polonya’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Letonya’nın aynı yıl gerçekleştirdiği çelik ithalatı 719 bin tona ulaşırken, Türkiye’den doğrudan alımları 22 bin tonu aştı. Litvanya üzerinden bölgeye ulaşan ürünler de dikkate alındığında Türk ihracatçıları, iki ülkedeki toplam varlıklarını orta vadede iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Bölgede en fazla talep gören ürünler arasında inşaat çeliği, dikişli boru ve sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünleri bulunuyor.