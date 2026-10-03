İhracat verileri belli oldu

Eylül ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, döviz dönüşüm desteğinde merakla bekledikleri uygulama esaslarının 1 Ekim'de yürürlüğe girdiğini anımsatarak, daha geniş bir ihracatçı ağı hedefleyen yeni düzenlemenin beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını söyledi. Gültepe, sistemin daha karmaşık hale geldiğini ve bürokrasinin arttığını savunarak, konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Her fırsatta ihracatı çift haneli büyütmeleri gerektiğini söylediklerini hatırlatan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eylül işte öyle bir ay oldu. Geçen ayı yüzde 15,4 artıyla kapattık, 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Hem en yüksek eylül ayı ihracatına hem de bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek ikinci aylık ihracat değerine ulaştık. 9 aylık ihracatta 211 milyar dolar sınırındayız. 12 aylık dönemde 284 milyar dolara yaklaştık. (Son 12 ay baz alındığında) Yıl sonu hedefinin şimdiden üzerine çıktık. Hem 9 aylık ihracatta hem de yıllık çevrimde yüzde 5,2 artıdayız."

EYLÜLDE 19 SEKTÖR İHRACATINI ARTIRDI

Mustafa Gültepe, ihracatın sektörlere göre dağılımına değinerek, şu bilgileri verdi: "Eylülde 19 sektörümüz ihracatını artırırken 7 sektörümüz düşüş gösterdi. İlk 5 sektöre baktığımızda otomotiv sektörü 3,9 milyar, kimya 3,1 milyar, elektrik-elektronik 2,1 milyar, mücevher sektörü 1 milyar 512 milyon dolar, çelik sektörümüz ise 1 milyar 486 milyon dolarlık ihracata imza attı. Eylülde ihracatını en fazla artıran ilk 3 sektörümüz mücevher, kimya ve elektrik-elektronik oldu. Bu 3 sektördeki toplam ihracat artışı 2,2 milyar dolara kadar çıktı."

Gültepe, ihracatta değer artışının çok önemli olduğunu kaydederek, "Değer kadar ihraç ettiğimiz ürün miktarını da yükseltebilmeliyiz. Eylülde yüzde 15,4'lük ihracat artışına karşılık miktar bazında yüzde 0,6'lık düşüş yaşadık. Ocak-eylül dönemi ise değer bazında yüzde 5,2 artarken, miktar yüzde 2 gerilemiş. Değerin yanı sıra miktarın da mutlaka artması gerektiğine inanıyoruz. İkisi birlikte artarsa Türkiye'de üretim hacmi de artmış olur." diye konuştu.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN 3 ÜLKE ALMANYA, ABD VE BİRLEŞİK KRALLIK OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, illerin yaptığı ihracata ilişkin, "Geçen ay 56 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yaptığımız 3 ülke Almanya, ABD ve Birleşik Krallık oldu. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülkelerde İsviçre'ye yüzde 599, ABD'ye yüzde 42,5, İspanya'ya yüzde 14,5 artış kaydettik. Eylülde 1015 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı yaklaşık 141 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında paritenin ihracatı 235 milyon dolar aşağı çektiğini dile getiren Gültepe, kilogram başına düşen birim ihracat fiyatının 1,74 dolar düzeyinde gerçekleştiğini anlattı.

Gültepe, rekabetçilikle ilgili zorluklara rağmen ihracatçıların eylülde güzel bir performans ortaya koyduğunu kaydederek, "Artık son yılın son çeyreğindeyiz. 2026 hedefimiz 282 milyar dolar. Hedefe ulaşmak için 3 ayda 71 milyar dolarlık ihracat yapmamız gerekiyor. Daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum. Biz de yeni pazarlarda sürekli sahadayız." şeklinde konuştu.

TİM ve ihracatçı birlikleri olarak geçen ay 19 ticaret heyeti, 6 alım heyeti, 40 fuar katılımı ve 1 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlatan Gültepe, bu ay 22 ticaret heyetiyle sahada olacaklarını söyledi.

Gültepe, Türkiye Innovation Week 2026'nın (Türkiye İnovasyon Haftası) 15-17 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini sözlerine ekledi.