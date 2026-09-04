İhracatta yeni dönem: Küçük işletmeler global pazara açılıyor

Dijital pazaryerleri, sınır ötesi lojistik ve online ödeme sistemleri, ihracatın geleneksel yapısını dönüştürüyor. Büyük şirketlerin hakimiyetindeki ihracat modeli yerini, küçük işletmelerin ve bireysel girişimcilerin de global müşterilere ulaşabildiği yeni bir yapıya bırakıyor.

Dijital ticaretin hız kazanmasıyla birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren küçük işletmeler ve girişimciler için uluslararası pazarlara erişim her geçen gün kolaylaşıyor. Geçmişte yüksek maliyetler, operasyonel gereklilikler ve lojistik süreçler nedeniyle büyük şirketlerin ağırlıklı olarak yer aldığı ihracat, e-ihracatın sunduğu imkanlarla daha küçük ölçekli işletmeler için de erişilebilir hale geliyor.

Ship to More Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Aytaç Akıncı, sınır ötesi e-ticaretin ihracata giriş bariyerlerini önemli ölçüde düşürdüğünü belirterek, küçük bir işletmenin dahi dünyanın farklı noktalarındaki müşterilere ulaşabileceğine dikkat çekiyor.

“Eskiden ihracat dediğimizde aklımıza fabrikalar, konteynerler ve büyük operasyonlar geliyordu. Bugün ise evinde ürettiği bir ürünü satan bir girişimci bile dünyanın diğer ucundaki bir müşteriye ulaşabiliyor. Bence e-ihracatın yarattığı en önemli değişimlerden biri bu.”

İHRACAT İÇİN ARTIK BÜYÜK ÖLÇEK GEREKMİYOR

Global pazaryerlerinin yaygınlaşması, sosyal medya üzerinden satış imkanlarının artması ve dijital ödeme altyapılarının gelişmesi, girişimcilerin farklı ülkelerdeki tüketicilere doğrudan ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Bu dönüşümle birlikte ihracatın yalnızca yüksek hacimli üretim yapan şirketlere özgü bir faaliyet olmaktan çıktığı görülüyor. Bir işletme, çok küçük miktarlarda ürün göndererek uluslararası satışa başlayabiliyor.

Akıncı, yeni dönemde ihracatçı olmanın temel kriterlerinden birinin yüksek hacim değil, doğru ticaret ve lojistik altyapısına erişim olduğunu ifade ediyor.

“Bir işletmenin ihracatçı olabilmesi için ilk günden yüzlerce veya binlerce ürün göndermesi gerekmiyor. İlk siparişiniz tek bir ürün de olabilir. Önemli olan o ilk ürünü Türkiye’den çıkarıp başka bir ülkedeki müşteriye ulaştırabilecek ekosistemin kurulmuş olması.”

Özellikle Etsy, Amazon ve eBay gibi global pazaryerleri, küçük üreticiler ve niş ürün geliştiren girişimciler açısından yeni fırsatlar yaratıyor. Böylece işletmeler, yalnızca yerel tüketici kitlesine değil, dünyanın farklı ülkelerindeki milyonlarca potansiyel müşteriye erişebiliyor.

TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜ DİJİTAL KANALLARLA DÜNYAYA TAŞINIYOR

E-ihracatın Türkiye açısından öneminin yalnızca yeni bir satış kanalı oluşturmakla sınırlı olmadığı belirtiliyor. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısının dijital ticaret kanallarıyla global tüketiciyle buluşması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından yeni bir büyüme alanı oluşturuyor.

Tekstil, aksesuar, tasarım ürünleri, kozmetik ve ev yaşam ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride Türkiye’de üretilen ürünlerin farklı pazarlarda karşılık bulabileceğine dikkat çekiliyor.

“Bir ürünün müşterisi artık bulunduğu şehirle hatta ülkeyle sınırlı değil” değerlendirmesinde bulunan Akıncı, dijitalleşmenin üretici ile tüketici arasındaki coğrafi mesafeyi önemli ölçüde azalttığını ifade ediyor.

Bu değişim, işletmelerin büyüme stratejilerini de yeniden şekillendiriyor. Geleneksel modelde önce iç pazarda belirli bir ölçeğe ulaşan, ardından ihracata yönelen şirketlerin yerini, daha kuruluş aşamasında global müşterileri hedefleyen girişimler almaya başlıyor.

LOJİSTİK, E-İHRACATIN EN KRİTİK BAŞLIKLARINDAN BİRİ

Global pazarlara erişimin kolaylaşmasına rağmen lojistik süreçleri, e-ihracat yapan işletmeler için önemini koruyor. Teslimat süreleri, gönderi maliyetleri, gümrük işlemleri ve ürünün güvenilir şekilde müşteriye ulaştırılması, özellikle küçük işletmelerin karşılaştığı temel başlıklar arasında bulunuyor.

Yeni nesil ihracatçıların ihtiyaçlarının geleneksel büyük ölçekli ihracatçılardan farklı olduğunu belirten Akıncı, lojistik sektörünün de bu değişime uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor.

“On binlerce ürün gönderen şirketle evinden ilk beş siparişini gönderen girişimcinin ihtiyaçları aynı değil. Ancak ikisinin de müşterisine güvenilir şekilde ulaşması gerekiyor.”

Sektördeki dönüşümün önümüzdeki dönemde küçük göndericilerin de uluslararası ticarete daha kolay dahil olabileceği çözümleri öne çıkarması bekleniyor.

BUGÜNÜN KÜÇÜK SATICISI YARININ GLOBAL MARKASI OLABİLİR

E-ihracatın sunduğu en önemli fırsatlardan biri de küçük ölçekli girişimlerin zaman içerisinde global markalara dönüşebilmesinin önünü açması.

Bugün birkaç paketle yurt dışına satış yapan bir girişimin, müşteri kitlesini farklı ülkelere genişleterek kısa veya orta vadede uluslararası bir marka haline gelmesi mümkün.

“Bugün evinden birkaç paket gönderen bir girişimci, birkaç yıl sonra dünyanın farklı ülkelerine satış yapan bir marka haline gelebilir. Çünkü artık globalleşmek için önce çok büyük olmak gerekmiyor. Bazen tam tersi oluyor; global pazara açıldığınız için büyüyorsunuz.”

Türkiye’de e-ihracatın daha geniş bir tabana yayılmasıyla birlikte, henüz uluslararası satış yapmayan çok sayıda küçük işletmenin de önümüzdeki dönemde global pazarlara yönelmesi bekleniyor.

E-İHRACAT EKOSİSTEMİ İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELİYOR

Bu dönüşümün farklı yönleriyle ele alındığı İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2026, 3-5 Eylül tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Ship to More’un da yer aldığı organizasyon; global pazaryerleri, teknoloji şirketleri, ödeme kuruluşları, lojistik sektörü ve Türkiye’nin e-ihracat ekosisteminden farklı paydaşları bir araya getiriyor.

Zirvede global pazarlara erişim, sınır ötesi ticaret, teknoloji, ödeme sistemleri ve lojistik gibi e-ihracatın geleceğini şekillendiren başlıklar ele alınırken, Türk işletmelerinin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeye yönelik fırsatlar da gündeme geliyor.

E-ihracatın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde Akıncı, Türkiye’deki girişimciler için fırsatın artık yalnızca iç pazarda büyümekle sınırlı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

“İhracat artık sadece büyük şirketlerin oyunu değil. Türkiye’nin herhangi bir şehrinde üretilen bir ürünün müşterisi Londra’da, New York’ta, Dubai’de veya Tokyo’da olabilir. Bizim önümüzdeki asıl fırsatımız, Türkiye’deki daha fazla girişimciyi bu müşterilerle buluşturabilmek.”