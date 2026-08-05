Quick borsada yarın işlem görmeye başlayacak

Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Quick Sigorta'nın işlem göreceği tarih de belli oldu.

Quick Sigorta paylarının halka arz edilmesine dönük talep toplama işlemleri 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Halka arz sürecinde 1 TL nominal değerli hisse fiyatı 76,60 TL seviyesinden belirlendi. Toplamda 48 milyon 312 bin 950 TL nominal değerli payın satılmasıyla birlikte halka arzın toplam finansal büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak hesaplandı.

TALEP İSTEĞİ VE YATIRIMCI SAYISINDAKİ SON DURUM

Açıklanan resmi halka arz sonuçlarına göre sürece toplam 589 bin 692 yatırımcı katılım sağladı. Satışa çıkarılan payların 1,21 katına karşılık gelen 58 milyon 570 bin 538 TL nominal değerli hisse talebi toplandı.

Kategoriler özelinde bakıldığında; bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarın yaklaşık 1,31 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tutarın ise 1,07 katı oranında talep geldiği kaydedildi.

HESAPLARA KAÇ LOT DÜŞTÜ VE BORSA TARİHİ NE ZAMAN?

Halka arz dağıtım sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte bireysel yatırımcıların portföylerine yansıyan hisse tutarları da belli oldu. Bireysel yatırımcılara işlem başına ortalama 50 lot (3 bin 830 TL değerinde) dağıtım yapıldı.

Şirket hisselerinin Borsa İstanbul üzerinde işlem görmeye başlayacağı tarih de ilan edildi. Quick Sigorta payları, 6 Ağustos 2026 tarihinden itibaren "QUICK" işlem koduyla Borsa İstanbul bünyesinde alım satıma açılacak.