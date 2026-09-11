Piyasalarda kriz sürüyor: Petrol 108 dolara ulaştı!

New York borsasında haftanın işlem günü, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanması ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle satıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,6 azalarak 52.064,10 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 7.591,70 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,65 kayıpla 26.081,73 puana geriledi.

ORTADOĞU GERİLİMİ PİYASALARI BASKILADI

Ortadoğu'da petrol tankerlerinin doğrudan hedef alınmasıyla tırmanan gerilimin ardından çatışmaların daha da şiddetlenebileceğine ilişkin endişeler, piyasalara baskı yapmaya devam etti. Bir televizyon kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasının aksine, İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce sona erebileceğini söyledi.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 7 ARTTI

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 7 artarak 108,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 7,1 artışla 102,90 dolardan alıcı buldu.

TAHVİL FAİZLERİ 2007 ZİRVESİNDE

Petrol fiyatlarındaki sıçrama, kalıcı enflasyon endişeleriyle ABD'nin uzun vadeli tahvil faizlerini de yukarı taşıdı. Yüzde 4,96'yı aşan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkenin 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 5,37'nin üzerine çıkarak 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

ÜFE VERİLERİ AÇIKLANDI

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı. Analistler, yatırımcıların yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini beklediğine işaret ederek, söz konusu verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta atacağı para politikası adımına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

(AA)