Petrol 100 doları geçti piyasalar düşüşe devam etti

New York borsasında haftanın işlem günü, jeopolitik riskler ve yükselen enerji maliyetlerinin baskısıyla satıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,77 azalarak 52.380,66 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 düşüşle 7.636,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,64 kayıpla 26.253,34 puana geriledi.

TAHVİL GERİ ALIM HAMLESİ

ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla geçen ay uzun vadeli tahviller için geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyurmuştu. Hazine, yarın 6 milyar dolara kadar 10 ila 20 yıl vadeli tahvili geri alacağını açıkladı. Bu gelişme sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,86'ya yaklaşarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. 30 yıl vadeli tahvil faizi de yüzde 5,31'e kadar yükseldi.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARI AŞTI

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla enerji arzında daha fazla aksama yaşanabileceğine dair endişeler arttı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.15 itibarıyla yüzde 3,8 artarak 101,67 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 4,1 artışla 96,85 dolardan alıcı buldu.

ENFLASYON VE FED BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyonun kalıcılığına ilişkin korkuları körükledi. Analistler, bu hafta yayımlanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek haftaki para politikası kararına yön verebileceğini belirtti.

(AA)