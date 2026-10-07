Piyasalar teknoloji şirketlerindeki yükselişle rekor kırdı

New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,49 artışla 51.521,28 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.818,93 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,45 kazançla 27.599,79 puana yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelerden kapandı. Petrol fiyatları ile tahvil faizlerinin seyri yatırımcıların odağında yer aldı.

S&P 500 VE NASDAQ REKOR SEVİYEDEN KAPANDI

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.818,93 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,45 kazançla 27.599,79 puana yükselerek rekor seviyelerden kapandı. Dow Jones endeksi ise 250 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,49 artışla 51.521,28 puana çıktı. Teknoloji hisselerindeki yükseliş, piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

PETROL FİYATLARI 100 DOLAR ÜZERİNDE DENGELENDİ

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervlerinden petrolü piyasaya sürmesinin arz endişelerini hafifletmesiyle geriledi. Gün içinde 100 dolar seviyesinin üzerinde dengelenen petrol fiyatları, yatırımcıların odağında yer aldı. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin endişelerle son haftalarda yükselen tahvil faizleri ise hafif geriledi.

TAHVİL FAİZLERİ HAFİF GERİLEDİ

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,28, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,65 seviyelerinde işlem gördü. Her iki tahvilin faizi de hafta başında 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini görmüştü. Tahvil faizlerindeki hafif gerileme, piyasalardaki pozitif seyri destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ÇİP HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş öne çıktı. Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 2,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 3,7 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 5,8 değer kazandı. AMD Üst Yöneticisi Lisa Su'nun yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027'de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması, çip hisselerindeki yükselişi destekledi.

AA