Petrol fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor! Akaryakıttan markete yeni zam endişesi başladı

Petrol piyasaları, ABD'nin İran'daki askeri hedeflere gerçekleştirdiği yeni hava saldırıları ve karşılıklı artan "varoluşsal savaş" tehditleri nedeniyle alarm durumuna geçti. Ortadoğu'da kapsamlı bir çatışmanın yeniden başlayabileceğine dair endişeler, perşembe günü petrol fiyatlarının dört gün üst üste yükselmesine neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ARZ ALARMI

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve İran'ın kıyı savunma sistemleri ile füze tesislerini hedef alması, enerji arz güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Karşılıklı hamleler, çatışma öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişelerini derinleştirdi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 85,28 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,5 değer kazanarak 80,02 dolardan işlem görüyor. İki gösterge de salı günü ulaşılan son bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

UZMANLARDAN VE BANKALARDAN KRİTİK UYARILAR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimlerine rağmen çatışmaların şiddetlenmesi halinde ABD ham petrolü (WTI) fiyatının varil başına 85-87 dolar bandına çıkabileceğini belirtti.

Diğer yandan, Goldman Sachs analistleri, Körfez bölgesinden yapılan petrol ihracatındaki toparlanmanın gecikmesi durumunda Brent petrolün varil fiyatının yılın dördüncü çeyreğinde 110 doları aşabileceğini öngördü. Banka, gerilimin azalması ve üretimin hızla toparlanması senaryosunda ise fiyatların 60 dolar bandına gerileyebileceğine işaret etti.

Ayrıca, İran'ın Yemen'deki Husi müttefikleri üzerinden Kızıldeniz'e açılan Babülmendep Boğazı'nı da kapatabileceğine dair mesajlar, dünyadaki en kritik iki enerji ticaret koridorunda güvenlik risklerini artırıyor.

ABD'DEN PETROL STOKLARI VERİSİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Temmuz ile sona eren haftada ülkenin ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil azaldığını açıkladı. Piyasaların 2,6 milyon varillik düşüş beklentisinin altında kalan bu veri, talebin veya arzın beklenen hızda değişmediğini gösterdi.

ZAM ENDİŞESİ

Öte yandan petrol fiyatları akaryakıtta zam dalgası başlatırken, dolaylı fiyat artışları için de endişe başladı. Akaryakıtta cuma günü motorine 4 liraya yakın benzine de 1 lira civarı zam bekleniyordu. Fiyatların yükselmesi gübreden, taşımacılığa tüm hayatı etkiliyor.