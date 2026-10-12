Petrol alev aldı, akaryakıta zam korkusu başladı!

Suudi Arabistan’a yapılan ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine, 300’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının akabinde ham petrol fiyatları pazartesi günü tırmanışa geçti.

Tırmanan gerilimin ardından Suudi önderliğindeki koalisyon, ülkeyi hedef alan yeni bir füze ve insansız hava aracı saldırısı dalgasıyla karşı karşıya kalındığını ilan etti. Bu gelişmeler, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan bin Abdullah arasında bölgedeki gerginliğin masaya yatırıldığı bir telefon görüşmesinin hemen sonrasında meydana geldi.

ZELENSLİY, RUSYA'NIN ATEŞKESİ İHLAL ETTİĞİNİ DUYURDU

Aynı gün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan enerji ateşkesini ihlal ederek Ukrayna’daki bir doğal gaz üretim tesisini vurduğunu beyan etti.

Enerji piyasalarında Kpler verilerine göre küresel dizel açığı günlük yaklaşık 1 milyon varil seviyesinde yer alırken, ABD Başkanı Trump Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova’nın küresel pazara 4 milyon tondan fazla dizel yakıt sağlaması hususunda mutabık kalındığını bildirmişti.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ÜRETİM DURALADI

Arz kulvarındaki bir diğer gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedildi. Güvenlik ve Çevre Koruma Bürosu verileri doğrultusunda Meksika Körfezi’nde Isaias Kasırgası sebebiyle Pazar günü günlük yaklaşık 1,2 milyon varil petrol üretimi kesintiye uğradı.

Tüm bu tablo doğrultusunda ICE Brent ham petrolü Aralık 2026 vadeli işlemleri varil başına 106,69 dolara (yüzde 1,90 tırmanış), WTI ham petrolü Kasım 2026 vadeli işlemleri ise 93,47 dolara (yüzde 1,75 tırmanış) yükseldi.

ZAM ENDİŞESİ

Yaşanan gelişmeler sonrası petrol fiyatları yükselirken, gözler, bu yükselişten doğrudan etkilenen akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Özellikle motorin fiyatları bu süreçte sıkı takipte.