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Halk TV Ekonomi Akaryakıt tabelası değişti: Sabah gören 'eyvah' dedi

Akaryakıt tabelası değişti: Sabah gören 'eyvah' dedi

Akaryakıt tabelası yeniden değişti. Motorine 6 lira 39 kuruşluk dev zam geldi.

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Akaryakıt tabelası değişti: Sabah gören 'eyvah' dedi

Petrol fiyatları ve kur hareketleri doğrultusunda akaryakıt fiyatlarında tabelalar bir kez daha değişti.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken, motorinin litre fiyatında ise 6,39 lira artış gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Benzinin litre fiyatına yapılan 96 kuruşluk indirimin ardından, benzinin litresi İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya, doğu illerinde ise 86,34 liraya geriledi.

MOTORİNDE ARTIŞ

Akaryakıt tabelası değişti: Sabah gören 'eyvah' dedi - Resim : 1

Diğer taraftan motorin fiyatları yükselişe geçti. Motorinin litre fiyatında 6,39 liralık artış yaşandı.

Zam sonrasında motorinin litresi İstanbul'da 96,39 lira, Ankara'da 97,69 lira, İzmir'de 97,89 lira, doğu illerinde ise 99,29 liraya yükseldi.

KADEMELİ ÖTV ARTIŞI

Akaryakıt tabelası değişti: Sabah gören 'eyvah' dedi - Resim : 2

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, 1 Ekim itibarıyla sona ermişti.

Kasım ve aralık aylarında da benzinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artacak. Kasım ve aralık aylarında ÖTV artışları her iki ayda da ayrı ayrı 3,46 TL olarak uygulanacak.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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