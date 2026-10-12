Ukrayna Rus devini vurdu, İstanbul'da taksiciler para alamıyor!

Ukrayna'nın, Rus teknoloji firması Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezini hedef almasıyla birlikte kurumun faaliyetleri durduruldu. Yaşanan bu durum binlerce kilometre mesafedeki Türkiye'de hizmet veren taksici esnafını olumsuz etkiledi.

OPERASYONLAR TAMAMEN DURDU

Yandex, ülkenin Vladimir bölgesinde yer alan veri merkezinin insansız hava aracı (İHA) saldırısında zarar gördüğünü ve operasyonlarının tamamen durduğunu açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede, Ukrayna tarafından İHA ile gerçekleştirilen eylemin ardından acil durum ekipleri ile Yandex uzmanlarının bölgedeki mesailerini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, müşterilere alternatif sistemlerini devreye sokmaları tavsiye edilirken, teknik destek kanallarında da aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

TAKSİCİLER ÖDEME ALAMIYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, Yandex Go uygulamasını kullanan taksici esnafının 2-3 gündür ödeme tahsil edemediğini belirtti. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre Dalcı, "Ukrayna'nın, Rusya'da Yandex'in veri merkezine yaptığı saldırıyla birlikte taksiciler ödeme alamıyor. 2-3 gündür Yandex Go ile hizmet veren taksiciler ücretlerini tahsil etmekte zorlanıyor. Yandex'in veri merkezindeki sorun nedeniyle ödemeler yapılamıyor ve Yandex de ne kadar ödeme yapacağını bilmiyor. Verilere erişilemediği için taksicilerin ciddi tepkisi var." dedi.

"YANDEX GO KULLANILMASINI İSTEMİYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Dalcı, Yandex Go'nun D2 turizm belgeli araçları ticari taksi gibi gösterip uygulamadan çağırılmasına imkan sağladığını, fakat D2 belgeli araçların taksi statüsünde bulunmadığını ve Yandex Go'nun korsan taksileri yasalmış gibi gösterme niyetinde olup faaliyete soktuğunu ifade etti.

TAKSİMETRELER DEĞİŞİYOR

Uzun yıllardır yalnızca taksiciler için geliştirilen taksimetreler bundan sonra yolcular için de işleyecek.

Dalcı, Taksi Mali Cihazı (TMC) ile entegre çalışan taksimetrenin çok yakın bir zamanda taksilerde yer alacağını dile getirdi.

Yeni taksimetre; Türkçe ve İngilizce sesli anons sistemi, teknolojik altyapısı, uzaktan ayar ile araç takip özelliği fonksiyonlarıyla başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de taksicilerin kullanımına temin edilecek. Taksimetrenin açılışında sesli bilgilendirme sunulurken, yolculuk bitiminde oluşan ücret tutarı da Türkçe ve İngilizce olarak sesli şekilde yolcuya aktarılabilecek. Böylelikle görme engelliler ve turistler için taksimetrenin ne kadar yazdığı net biçimde anlaşılmış olacak.

16 KASIM 2026 TAKSİLER İÇİN MİLAT OLACAK

Değişen yeni vergi sistemi ile birlikte taksilerde kullanılması zorunlu hale getirilen Taksi Mali Cihazı'nın 16 Kasım 2026 tarihine kadar takılması gerekiyor. Sürenin yıl sonuna kadar uzatılması beklenirken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksiler için TMC cihazlarını temin ederek taksici esnafının kullanımına sunacak.

“ESNAFIMIZIN İHTİYACI OLAN TEKNOLOJİYİ KENDİSİNE SUNACAĞIZ”

İTEO Başkanı İsmet Dalcı, "Sesli Türkçe ve İngilizce anons sistemi, uzaktan araç takibi, kilometre kontrolü ve uzaktan ayar gibi özellikleriyle taksimetremiz İstanbul taksiciliğinde önemli bir teknolojik dönüşümü ve kolaylığı başlatacak." beyanında bulundu.

TABLETLER İSTANBUL'U TANITACAK

Taksilere yerleştirilecek tabletlerle yolcular bilgilendirilecek. Araç Topkapı Sarayı'nın önünden geçerken müşteriye bununla ilgili aktarımlar yapılacak. Restoran yakınından geçerken tanıtım gerçekleştirilecek. Turist dostu cihazlar sayesinde turist ana dilinde konuşurken tabletler eşzamanlı olarak taksiciye Türkçe çeviri yapacak ve turist ile taksici arasındaki iletişim kolaylaşacak.