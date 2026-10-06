Para tek bir yeri sevdi, gerisi kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından eylül ayında enflasyonun yüzde 1,84 olarak açıklanmasının ardından yatırım araçlarının reel getirileri de netleşti. Eylül ayında enflasyonun üzerinde reel getiri sağlayan tek yatırım aracı Türk Lirası mevduat oldu.

Bu dönemde Türk Lirası'nda yaklaşık yüzde 3'lük nominal getiri, enflasyon sonrasında yüzde 1,14 reel getiriye dönüştü.

Dolar, nominal olarak geçen ay yüzde 1,56 yükselmesine karşılık enflasyonu yakalayamadı ve yüzde 0,27 reel kayıp verdi. Euroda reel kayıp yüzde 2,81 ve gram altında da yüzde 6,80 olarak gerçekleşti. En sert reel kayıp ise Borsa İstanbul'da yaşandı. Borsa İstanbul 100 endeksinin yüzde 16,65'lik nominal düşüşü, enflasyon etkisi de hesaba katıldığında yüzde 18,16 reel kayba işaret etti.

EYLÜLDE PİYASALARDA YAŞANANLAR

Eylül ayında iç piyasalarda fon krizi ve Borsa İstanbul’daki sert düşüş; küresel tarafta ise petrol fiyatları, yükselen tahvil faizleri ve merkez bankalarının faiz kararları öne çıkmıştı. Borsa İstanbul 100 endeksi, geçen ayı yüzde 16,65 düşüşle 11.947 puandan tamamlarken; dolar 49 Türk lirası ve euro 55,50 Türk lirası seviyesinde kaldı.

Brent petrol aylık bazda yüzde 7,95 yükselerek 97,90 dolara çıkarken, ons altın aynı dönemde 4.449 dolardan 4.157 dolara ve gram altın 6.899 Türk lirasından 6.548 Türk lirasına geriledi. Türkiye’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi yüzde 37’de sabit tutarken; Amerika Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan artışla faizi yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Japonya Merkez Bankası da faizini yüzde 1,25’e çıkardı.

TÜFE SONRASI BEKLENTİLER

Eylül Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından 22 Ekim’deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz toplantısında indirim beklentileri ağırlık kazanmaya başladı.

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, eylülde gıda grubu genelinde aylık rakamın yüzde -0,20 ile tahminlerin çok altında kaldığı belirtildi. Enflasyon ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleşmesinin de önemli bir kazanım olduğu vurgulanarak, aylık ana eğilimin yüzde 1,67 ile son 60 ayın en düşük seviyesine gerilediği hesaplandı.

Ham petrol ve motorin fiyatlarında sert yükseliş yaşandığı bir dönemde ana eğilimindeki iyileşmenin sürmesinin zayıf iç talep ile ilişkili olduğu aktarıldı. Bu gelişmelerin, yüksek petrol fiyatlarına rağmen kademeli dezenflasyonun devam edeceği görüşünü desteklediği ifade edildi.

TÜRK LİRASI'NIN GETİRİSİ NE OLACAK?

TCMB'nin elinin rahatladığı belirtilen analizde, TCMB yönetiminin 22 Ekim Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indireceğinin neredeyse kesinleştiğine inanıldığı kaydedildi. Ekim ve Aralık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında 100’er baz puan faiz indirimi beklentisinin ve dolayısıyla yıl sonunda yüzde 35 politika faizi öngörüsünün korunduğu ifade edildi.

Analizde ayrıca yıllık politika faizinin 100 baz puan indirildiği bir senaryoda bile aylık reel getirinin yüzde 1,27 ve net reel getirinin yüzde 1,05 gibi yüksek seviyelerde kalacağı öngörüldü.