Oğlu hasta, kendisi hasta: 61 yaşındaki emekli geçim için kitap satıyor: 'AKP bize akıl versin bari!'

İstanbul Kadıköy Moda’da kitap satarak geçinmeye çalışan 61 yaşındaki emekli İlyas Atik, artan yaşam maliyetleri karşısında 20 bin liralık maaşın yetmediğini belirterek AKP iktidarından geçim konusunda akıl isteyerek, "20 bin lira ile nasıl geçinilir AKP bize akıl versin bari" dedi.

İktidarın dış güçler söylemine de tepki göstererek kapısının çalınmamasından dert yanan Atik, ağır sağlık sorunlarına ve ailesinin geçim derdine rağmen yaz kış sokakta satış yaparak ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

İstanbul Kadıköy Moda’da bir apartmanın önünde sabahtan akşama kadar 61 yaşındaki emekli İlyas Atik’in kucağında çakmaklar, yanına sıra sıra dizdiği ve evinden getirdiği kitaplar var.

"20 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR"

Atik, gözleri dolarak düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Meçhul bir haldeyim. Evden getirdiğim ya da eşin dostun verdiği kitapları satarak geçimimi sağlama çalışıyorum. Her gün Maltepe’den Kadıköy Moda’ya geliyorum, üç kuruş kazanayım diye. 20 bin lira emekli maaşı yetmiyor”

SAĞLIK SORUNLARINA RAĞMEN SOKAKTA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Atik, “Liseye giden oğlum var. Bu parasızlık yüzünden yakında yuvam kalmayacak, eşim de bitik halde. Üç tane fıtığım var, karaciğerim hasta, tek bir diş kaldı ağzımda ama onu bile yaptıracak param yok. Oğlum kan hastası, ona çok iyi bakmam lazım ama yetişemiyorum. Evde istirahat etmem gerekirken yaz kış sokakta bir köşede satış yapıyorum ailem için” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

"20 BİN LİRA İLE NASIL GEÇİNİLİR AKP BİZE AKIL VERSİN BARİ"

Geçim sıkıntısının boyutunu Cumhuriyet gazetesine konuşarak gözler önüne seren Atik, içine düştüğü durumu şu sözlerle özetledi:

“Eti en son geçen sene yedik. Kurbanda bile kimse getirmedi. Meyveyi de unuttuk. 20 bin lira ile nasıl geçinilir AKP bize akıl versin bari. 23 yılda kimi temsil ediyorlar? Perişan haldeyim, ölü gibi yaşıyoruz. İnsanlar geçerken bazen kitap almadan bana para veriyor, çok zoruma gidiyor."

"ÇİLEMİZ ÖLÜNCE Mİ BİTECEK?"

Yaşadığı çaresizliği dile getiren Atik, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hükümet dış güçler diyor, hani dış güçler, yeter artık. Kaç yıldır iktidardasınız, bir gün kapımı çalın. Sorun bu halk ne yiyor içiyor nasıl yaşıyor ama umurlarında değil. Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Çilemiz ölünce mi bitecek?”