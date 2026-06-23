Emekliye ek zam ve iyileştirme talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi tarafından sunulan gündeme ilişkin grup önerileri AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Uyuşturucu ile mücadele", İYİ Parti'nin "Beyin göçü", DEM Parti'nin "Batman'daki bir özel sağlık kuruluşuna ilişkin iddialar" ve CHP'nin "Emekliler" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı ele alınarak görüşüldü.

MUHALEFETTEN EMEKLİ MAAŞLARINA TEPKİ: "EMEKLİLERİN DURUMUNUN DÜZELTİLMESİ GEREKMİYOR MU?"

CHP'nin emeklilere yönelik grup önerisi üzerine söz alan Mersin Milletvekili Talat Dinçer, 17 milyon emeklinin ülkenin hafızası ve kalkınma mücadelesinin neferleri olduğunu söyleyerek sıkıntı içinde olduklarını belirtti.

Dinçer, emeklilerin "kuru ekmekle" yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak şu soruları yöneltti:

"Bunu vicdanınız nasıl kabul ediyor? Bu halk bizim halkımız değil mi? Bu emekli bizim emeklimiz değil mi? Bunları sorgulamak suç mu? Emeklilerin durumunun düzeltilmesi gerekmiyor mu?"

"EMEKLİLERİ SADECE OY POTANSİYELİ OLARAK GÖREN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da emeklilerin yıllarca prim ödemiş saygın insanlar olduğunu ifade ederek, sistemsel bir çözüm üretilmemesini eleştirdi ve şöyle konuştu:

"Burada bir sistem kuralım, bir hata oldu, bundan sonra bu konuyu konuşmak zorunda kalmayalım' gibi bir düşünce ne yazık ki yok. Çünkü emeklileri sadece oy potansiyeli, seçimlerde figüran malzemesi olarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız."

"YETER ARTIK, İNSAFA GELİN"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, iktidarın adım atacağına inanmadığını söyleyerek CHP'nin önergesine destek verdi ve şu çağrıda bulundu:

"Yeter artık, insafa gelin, Meclis tatile girmeden önce mutlaka ek zam gelsin."

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise yaşanan ekonomik sefaletin sorumlusunun iktidar olduğunu savunarak, insanca bir yaşamın emekliler için ulaşılamaz bir hayale dönüştüğünü ileri sürdü.

AKP'DEN "SORUNLARI İNKAR ETMİYORUZ" YANITI GELDİ

Eleştirilere yanıt veren AKP Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, iktidarları döneminde bayram ikramiyeleri başta olmak üzere adımlar atıldığını ve en düşük emekli aylıklarının bir çok kez yükseltildiğini belirtti.

Korkutata, sorunları inkar etmediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz emeklilerimizi bir yük olarak değil bu ülkenin kalkınma mücadelesinin en kıymetli neferleri olarak görüyoruz. Hedefimiz, enflasyonun kalıcı şekilde tek haneye düştüğü, büyümenin güçlendiği, üretimin arttığı ve refahın toplumun tüm kesimlerine daha güçlü yansıdığı bir Türkiye'dir. Güçlü ekonomi olmadan sosyal devlet olmaz, güçlü sosyal devlet olmadan da emeklilerimizin hak ettiği yaşam standardına ulaşması mümkün değildir. Sorunları inkar etmiyoruz, emeklilerimizin de sorunları vardır ama umutsuzluk da üretmiyoruz."

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAPILACAK



CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerilerinin reddedilmesinin ardından, AKP'nin Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine yönelik grup önerisi kabul edildi. Bu doğrultuda, Türkiye ile Brezilya arasındaki Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Yeni çalışma programına göre Genel Kurul; emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri barındıran Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Yarınki birleşimde ise Sayıştay Başkanlığı için seçim gerçekleştirilecek. İlerleyen günlerde ise sırasıyla TSK ile ilgili düzenlemeleri içeren Uzman Erbaş Kanunu teklifi ile Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak.

Öte yandan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması yönündeki önergesi de oylamayla reddedildi. Genel Kurul, uluslararası anlaşmaların görüşmeleriyle çalışmalarını sürdürdü. (AA)