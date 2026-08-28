Nvidia bilançosunun ardından piyasalar yükseldi

New York borsasında haftanın işlem günü, Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançonun etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarak 53.569,44 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 yükselişle 7.730,99 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,57 kazançla 26.541,35 puana çıktı.

NVIDIA'DAN BEKLENTİLERİ AŞAN BİLANÇO

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı da aynı dönemde yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolar oldu. Beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan Nvidia'nın hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazandı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DEĞER ARTIŞI

Nvidia'nın bilançosunun beklentilerden iyi gelmesi, yapay zeka temasının sürdürülebilirliğine ilişkin iyimserliği artırırken yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilişkin güvenini tazeledi.

DİĞER ŞİRKETLERDEN DE GÜÇLÜ BİLANÇOLAR

Salesforce'un hisseleri de dün açıkladığı bilançosunda yıllık gelir ve kar tahminlerini yükseltmesi sonrasında yüzde 22,6 arttı. Siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı CrowdStrike'ın hisseleri de beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesinin ardından yüzde 20,5 yükseldi.

(AA)