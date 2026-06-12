Nisanda ihracat arttı, ithalat düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan dönemine ait dış ticaret endeks rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan resmi verilere göre ihracat birim değer endeksi, nisan ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 oranında yükseliş kaydetti. Endeks verileri, Nisan 2025 dönemine göre gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 11,5, yakıt hariç tutulan ham maddelerde yüzde 16,1, yakıt kaleminde yüzde 49,1 ve gıda, içecek, tütün hariç bırakılan imalat sanayisinde yüzde 11,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi ise yıllık bazda yüzde 11,3 oranında yukarı yönlü hareket etti. Bahsi geçen endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütün gruplarında yüzde 3,2 gerileme kaydetti. Buna karşın yakıtlarda yüzde 38,9, yakıt dışındaki ham maddelerde yüzde 2,9 ve gıda, içecek, tütün hariç tutulan imalat sanayisinde yüzde 4,3 artış meydana geldi.

MİKTAR ENDEKSLERİNİN SEYRİ

İhracat miktar endeksi, nisan döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında tırmandı. Endeks bu süreçte gıda, içecek ve tütün kalemlerinde yüzde 9,1, yakıt dışındaki ham maddelerde yüzde 18,1, gıda, içecek ve tütün hariç tutulan imalat sanayisinde yüzde 10,8 yükselirken, yakıt grubunda yüzde 33,6 oranında düşüş yaşadı.

İthalat miktar endeksinde ise nisan ayında yıllık bazda yüzde 7,3 oranında bir azalma saptandı. Endeks geçen yılın aynı ayına kıyasla gıda, içecek ve tütün kategorisinde yüzde 37,5, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 1,2 artış gösterirken; yakıtlarda yüzde 7,6, gıda, içecek ve tütün dışındaki imalat sanayisinde yüzde 3,3 geriledi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden temizlenmiş seriye bakıldığında ihracat miktar endeksi, mart ayında 132,1 seviyesindeyken nisan ayında yüzde 9,9 oranında artarak 145,2 seviyesine ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi, Nisan 2025 döneminde 139,6 iken Nisan 2026 döneminde yüzde 3,4 yükselişle 144,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden temizlenmiş ithalat miktar endeksi, mart ayında 131,1 düzeyindeyken nisan ayında yüzde 5,1 azalarak 124,4 seviyesine geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre endeks, geçen yılın nisan ayında 139,1 seviyesinde bulunurken bu yılın aynı ayında yüzde 10,1 azalışla 125 değerini aldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle elde edilen ve Nisan 2025 döneminde 88,2 olarak hesaplanan dış ticaret haddi, 1,9 puanlık bir artış yakalayarak Nisan 2026 döneminde 90,1 seviyesine çıktı.