Nefesler tutuldu: Altın ABD'ye, uzmanlar sınıra odaklandı!

Ons altın fiyatları, dünkü piyasa kapanışının ardından haftanın yeni gününe dalgalı bir seyirle başladı. Küresel piyasalarda güçlenen ABD doları ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler eşliğinde güvenli liman talebi zayıflayan değerli metal, yön bulmak için ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

ALTIN FİYATLARINDA SIKIŞMA VE FAİZ BASKISI

Spot altının ons fiyatı; değer kazanan ABD doları, petrol piyasasında yeniden başlayan fiyat artışları ve ABD Hazine tahvillerindeki yüksek getiri oranlarının yarattığı riskler nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Değerli metaldeki son fiyat hareketleri, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin gölgesinde şekilleniyor. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantısından ziyade, aralık ayındaki olası bir parasal sıkılaştırma hamlesine yönelik beklentiler ağırlık kazanıyor.

GÖZLER ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK VERİLERDE

Saat 08.15 itibarıyla spot ons altın, günlük yüzde 0,50 yükselişle 4 bin 187 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ons fiyatındaki küresel seyir, ABD Doları/Türk Lirası (USD/TRY) kurundaki hareketlilik ve iç piyasa koşullarıyla şekillenen gram altın ise 6 bin 643 TL'den işlem görüyor.

Küresel piyasaların takibinde olan ABD eylül ayı tüketici enflasyonu verileri yarın kamuoyuna duyurulacak. Üretici enflasyonu ile perakende satış verileri ise perşembe günü açıklanacak.

PETROL FİYATLARININ ENFLASYON HESABINA ETKİSİ

Piyasa aktörleri, son dönemde ABD'den gelen ekonomik verilerin daha ılımlı seyretmesi sonucunda Fed'in ekim ayı içinde faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 17 seviyesinde hesaplıyor.

Buna karşın yıl sonuna kadar en az bir kez faiz artırımı yapılması olasılığı yüzde 87 seviyesinde fiyatlanıyor.

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların tetiklediği küresel enflasyon kaygıları, Fed’in para politikasına dair tahminler üzerindeki belirsizlikleri canlı tutuyor.

ÜÇ FARKLI ANALİZDE DÜŞÜŞ RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Altın fonlarına (ETF) yönelik talep ile merkez bankalarının fiziki alımları piyasaya destek sunmaya devam etse de değerli metal, son dönemde güçlü dolar ve reel getiri rekabeti karşısında kırılgan bir tablo çiziyor.

Kitco News’te yer alan analize göre, Londra merkezli Trade Nation şirketinde Kıdemli Piyasa Analisti olarak görev yapan David Morrison, altın fiyatlarında yukarı yönlü ivmenin yeniden başlayabilmesi için 4 bin dolar destek seviyesine işaret etti. Bu seviyedeki önemli desteğin yeniden test edilme ihtimali bulunduğunu belirten Morrison, "denge taraflarının pes etmeyeceğini" ifade etti.

Finans kuruluşu UBS ise kısa vadede altının 4 bin dolar seviyesini yeniden test etme riskine vurgu yaparken, Eylül 2027 tarihine kadar ons fiyatının 5 bin 400 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

FOREX.com piyasa analisti Fawad Razaqzada da yayımladığı değerlendirme notunda altının kısa vadeli tırmanışına ilişkin temkinli bir duruş sergiledi. Razaqzada, ABD doları ve faiz oranlarının yüksek seyretmesi sebebiyle altın fiyatlarındaki toparlanmanın "biraz ivme kaybettiğini" vurguladı.