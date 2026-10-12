Altın fiyatlarını düşürecek hamleyi açıkladı: Almayı bırakacaklar

ABD’li yatırım devi Invesco, altın fiyatlarının 2026’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 değer kazanmasına rağmen, ABD tahvil getirilerindeki rekor tırmanış ve güçlenen dolar nedeniyle değerli metallerin yeni risklerle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

ABD merkezli yatırım şirketi Invesco, 2026’nın üçüncü çeyreğine yönelik altın değerlendirmesini paylaştı.

Analize göre altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı ve tahvil getirilerindeki sert yükselişe karşın yüzde 3,7 değer kazandı. Şirket, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarına devam etmesini beklerken, doların güçlenmesi ve merkez bankalarının altın talebini azaltmasını fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek riskler olarak değerlendirdi.

ABD GETİRİLERİ SON YILLARIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Invesco'ya göre, üçüncü çeyrekte altın fiyatını etkileyen en önemli unsur tahvil getirileri oldu. Sabit getirili varlıklarda yaşanan küresel satış dalgası, ABD Hazine tahvillerinin getirilerini tüm vadelerde keskin biçimde yükseltti.

Uzun vadeli tahvil getirileri eylül ayında son on yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD'nin 10 yıllık ve 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri, 2002'den bu yana en yüksek kapanış seviyelerine çıkarak üçüncü çeyreği sırasıyla yüzde 5,28 ve yüzde 5,63 düzeyinde tamamladı.

KÜRESEL YATIRIMCILAR ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ALTIN FONLARINA YENİDEN YÖNELDİ

Kuruma göre, küresel yatırımcılar, 2026'nın üçüncü çeyreğinde altın borsa yatırım ürünlerine (ETP) yeniden yöneldi.

Yüksek altın fiyatları ve güçlü hisse senedi piyasalarının, çeşitlendirilmiş portföylere altın ekleme isteğini sınırlamış olabileceğini belirten Invesco, yılın büyük bölümünde fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarında ve diğer ETP'lerde tutulan altın miktarının azaldığını aktardı.

Bu eğilim üçüncü çeyrekte keskin biçimde tersine döndü. Çeyrek sonunda, küresel altın destekli ETF ve diğer ETP'lerde tutulan altın miktarı son 12 ayın herhangi bir dönemindekinden daha yüksek seviyeye ulaştı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI REKOR KIRDI

Invesco, altın için yapısal desteğin devam ettiğini belirterek merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın almaya devam edeceğini öngördü.

Şirkete göre merkez bankalarının altın alımlarında fiyat hassasiyeti sınırlı kalırken, küresel oynaklık, enflasyondan korunma ihtiyacı ve jeopolitik belirsizliklere ilişkin endişeler alımları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Invesco'nun aktardığı Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026'nın ikinci çeyreğinde, kayıtlardaki diğer tüm ikinci çeyrek dönemlerinden daha fazla altın satın aldı.

INVESCO’DAN ALTIN UYARISI

Invesco, ABD dolarının daha da güçlenmesi veya merkez bankalarının altın alımlarını yavaşlatması durumunda altına ilişkin görünümün kötüleşebileceğini belirtti.

Buna karşılık, faiz indirimlerini yeniden gündeme getirecek büyüme endişeleri, mali görünüm ya da para birimlerinin değer kaybına ilişkin kaygıların artması ve jeopolitik bir şok, altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek gelişmeler arasında gösterildi.