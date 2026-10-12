Son dakika | Altında nefesler tutuldu! ABD'den haber bekliyor

Zayıflayan ABD doları ve gerileyen ham petrol fiyatlarının rüzgarıyla spot altının ons fiyatı 4.206 dolar seviyesine kadar tırmanırken; küresel sermaye piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımlarına kilitlenmiş durumda.

Ancak dış piyasalardaki bu yükseliş, içeride yüksek yaşam maliyeti ve rekor enflasyon kıskacındaki milyonlar ile dar gelirli tüketicilerin alım gücünü artırmak yerine birikimlerini koruma mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

Yatırımcılar, Fed bir sonraki faiz hamlesine ilişkin sinyaller için bu hafta açıklanacak kritik enflasyon verilerine odaklanırken; altın fiyatları zayıflayan ABD doları ve gerileyen petrol fiyatlarının sağladığı destekle yeni haftaya tırmanışla başladı. Spot altın, gün içinde 2 Ekim’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından Türkiye Saati İle (TSİ) 07:00 itibarıyla yüzde 0,3 primle ons başına 4.206,01 dolara yükseldi.

ALTINDA OLUMLU HAVA

Piyasadaki hareketliliği değerlendiren KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji odaklı bir ateşkes duyurmasının ardından ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkat çekti.

Petrol fiyatlarındaki gevşeme ile dolardaki sakin seyrin altına yukarı yönlü bir hareket alanı sunduğu belirtildi. Gerileyen enerji maliyetlerinin enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin endişeleri bir miktar yatıştırdığı, bu durumun da getiri baskısı azalan altına olumlu yansıdığı ifade edildi.

Trump Pazar günü yaptığı açıklamayla taraflar arasında derhal yürürlükte olacak bir enerji ateşkesi ilan edildiğini bildirmiş; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise detayları görmek için beklediklerini aktarmıştı. Rusya’dan küresel pazara daha fazla petrol arzı sağlanacağı beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekerken, gerileyen ABD doları da dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerini elinde tutan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD TÜFE VE ÜFE VERİLERİNDE

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı işlevi görse de yüksek faiz ortamı, herhangi bir faiz getirisi sunmayan değerli metalin cazibesini sınırlandırıyor.

Bu paralelde piyasalar, Fed'in patikasına ışık tutacak çarşamba günkü ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine kilitlendi.

Haftanın devamında perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış rakamları da yakından izlenecek.

CME FedWatch aracına göre türev piyasalar, Fed'in Ekim ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 17, Aralık ayına kadar bir artış olasılığını ise yüzde 86 seviyesinde fiyatlıyor. Öte yandan, Ortadoğu’da süregelen çatışmalar ve yükselen yaşam maliyetlerinin hanehalkı harcamaları üzerindeki baskısı sebebiyle ABD’de tüketici güveni Ekim ayı başlarında gerilemeyi sürdürdü.

Diğer kıymetli madenlerde de pozitif bir seyir izlendi. Spot gümüş yüzde 0,5 artışla ons başına 61 dolar seviyelerinden işlem görürken; platin yüzde 1,0 tırmanışla 1.704,70 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 primle 1.161,81 dolar seviyesine yükseldi.