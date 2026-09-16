MÜSİAD Başkanı Özdemir faiz indirimi 'Makul' dedi ve miktarı verdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, para politikasından Orta Vadeli Program’a (OVP), sanayi kapasitesinden ihracata kadar ekonominin gündemindeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Özdemir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonuna kadar atacağı faiz adımlarına ilişkin beklentilerini paylaştı. TCMB’nin yıl sonuna kadar 100’er baz puanlık faiz indirimleri gerçekleştirmesine yönelik beklentinin makul olduğunu belirten Özdemir, faiz indirimlerinin ekonomik dengeler gözetilerek yapılması gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası yıl sonuna kadar 2 faiz toplantısı daha yapacak.

FAİZ İNDİRİMLERİNDE RASYONALİTE VURGUSU

Faiz indirimlerinin rasyonaliteden uzaklaşması halinde ilerleyen dönemde yeni sorunlar ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Özdemir, yalnızca ekonomik canlanmayı sağlamak amacıyla genel bir faiz indiriminin doğru olmayacağını ifade etti.

Özdemir, tüketim iştahını artıracak adımlar yerine üretim ve ekonomik kapasiteyi destekleyecek hamlelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"DAHA RASYONEL BİR OVP GÖRÜYORUZ"

Orta Vadeli Program’ı da değerlendiren Özdemir, “Çok daha rasyonel, ayakları yere basan bir OVP görüyoruz” dedi. Türkiye’nin büyüme sürecinde yeni kapasite oluşturmaktan önce mevcut üretim kapasitesini teknolojik dönüşümle daha verimli hale getirmesi gerektiğini belirten Özdemir, enflasyon yaratabilecek yeni yatırımlar yerine mevcut kapasitenin değerlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Açıklanan destek paketinin Türkiye’nin mevcut sanayi gücü açısından anlamlı olduğunu ifade eden Özdemir, bununla birlikte paketin tek başına yeterli olmadığı görüşünü dile getirdi.

SANAYİ ENVANTERİ ÇAĞRISI

Türkiye'nin üretim kapasitesinin ayrıntılı şekilde ortaya konulması gerektiğine işaret eden Özdemir, kapsamlı bir sanayi envanteri hazırlanmasının önem taşıdığını söyledi. MÜSİAD’ın da bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Özdemir, sanayi kapasitesine ilişkin hazırladıkları raporu 5-6 ay içerisinde kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını açıkladı. Özdemir ayrıca gıda ve sağlık endüstrilerine yönelik ayrı başkanlıkların kurulması gerektiğini ifade etti.

"AVRUPA’DAN TÜRKİYE’YE EK SİPARİŞLER GELİYOR"

Küresel ekonomide devam eden jeopolitik belirsizliklerin Türkiye’nin dış ticaretine etkilerine de değinen Özdemir, Avrupa’dan Türkiye’ye ek siparişler gelmeye başladığını söyledi.

Jeopolitik belirsizlik ortamında Avrupa kaynaklı ek siparişlerin Türkiye’nin ihracatı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özdemir, bu gelişmenin ihracatçılar için önemli fırsatlar yaratabileceğine işaret etti.