İstihdam verileri faiz paniği yarattı: Piyasalar haftanın son günü düştü

New York borsasında haftanın son işlem günü, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle satıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,51 azalarak 53.414,25 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 7.718,60 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,29 kayıpla 26.506,99 puana geriledi.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı. Haziran ve temmuz verilerinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, toplam istihdam daha önce açıklanandan 55 bin kişi daha yüksek kaydedildi.

FED POLİTİKASINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dezenflasyon yönünde bazı işaretler görüldüğünü belirterek, eğilimin devam etmesi durumunda eylülde faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini söylemişti. Ancak beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından Fed'in bu ay sıkılaştırmaya gidebileceğine yönelik öngörüler yeniden güçlendi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politikanın kısıtlayıcı olmadığını belirterek, "Enflasyon çok yüksek ve hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa geri düşürmek o kadar zor olacak. Şu anda duyduğum şey, harekete geçme zamanının geldiği" ifadelerini kullandı.

TRUMP'DAN FAİZ ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istihdam verilerinin kendisininki hariç tüm tahminleri üçe katladığını vurgulayarak, faizlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Trump, "Ancak borsa yine düşüyor, çünkü işler iyi gittiğinde enflasyon korkusu yüzünden hemen bunu durdurmamız gerektiğine dair sahte bir gerçeklik algısı içinde yaşıyoruz. Oysa durum tam tersi olmalıydı" değerlendirmesinde bulundu.

Verilerin yayımlanması sonrasında dolar endeksi yüzde 0,26 artışla 99,17'ye yükselirken, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,81'e, 30 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 5,27'ye kadar çıktı. Analistler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in bir sonraki hamlesine dair daha fazla ipucu verebileceğini belirtti. New York borsası, İşçi Bayramı dolayısıyla pazartesi günü işleme kapalı olacak.

(AA)