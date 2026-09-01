Motorine vergi fırtınası başladı! 3 lirası ÖTV kalanı da KDV'den pompaya yansıdı

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Motorinde daha önce sıfırlanan ÖTV kademeli olarak yeniden uygulanmaya başladı. Vergi artışıyla birlikte motorinin litre fiyatına 3,60 lira zam geldi.

Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yeniden fiyatlara eklenmeye başladı. 3 liralık ÖTV ile bu tutara uygulanan 60 kuruşluk Katma Değer Vergisi (KDV), bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Böylece motorinin litre fiyatı 3,60 lira arttı. NTV'nin haberine göre; Zam sonrası motorinin litresi İstanbul’da 81,07, Ankara’da 82,19, İzmir’de 82,46, doğu illerinde ise 83,92 liradan satılmaya başladı.

SON BİR HAFTADA MOTORİN DEĞİŞİMİ NE OLDU?

Motorinin litre fiyatı, 22 Ağustos’ta yapılan 2,93 liralık zamla bazı kentlerde 84 lirayı aşmıştı. 25 Ağustos’ta motorin İstanbul’da 82,73, Ankara’da 83,83, İzmir’de ise 84,12 liradan satılıyordu.

Petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından 27 Ağustos’ta motorine 5,36 lira indirim yapıldı. İndirimle litre fiyatı İstanbul’da 77,37, Ankara’da 78,47, İzmir’de 78,76 liraya düştü. Böylece 22 Ağustos’taki zam geri alınırken motorin, bir hafta öncesine göre 2,43 lira ucuzladı.

Ancak indirimli fiyatlar kısa sürdü. Motorine 1 Eylül’den itibaren 3 lira ÖTV ve 60 kuruş KDV eklendi. Son artışla 27 Ağustos’ta yapılan 5,36 liralık indirimin 3,60 lirası geri alınmış oldu.