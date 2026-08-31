Motorine eylülde gelecek kabus gibi zam netleşti! Vergi yağmuru başlıyor

Motorinde daha önce sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), eylül ayından itibaren kademeli olarak yeniden fiyatlara yansıtılacak.

Motorinin litre fiyatına eylülde 3 lira zam geleceğini söylenmişti. Gelecek zam netleşti. NTV'nin haberine göre; 3 lira ÖTV ve 60 kuruş Katma Değer Vergisi (KDV) eklenecek. Böylece motorin fiyatları 1 Eylül 2026’dan itibaren litre başına 3,60 lira artacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 84 LİRAYA YAKLAŞACAK

Artışın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 81,08 liraya çıkacak. Fiyatlar Ankara’da 82,20 lira, İzmir’de 82,47 lira, doğu illerinde ise 83,93 lira olacak.

AĞIR VASITALARDA FARK 5 BİN 400 LİRAYA BULACAK

Yaklaşık 50 litrelik deposu bulunan bir otomobilin tam dolum maliyeti 180 lira artacak. Bin 500 litreye kadar yakıt alabilen kamyon ve otobüslerde ise bir deponun maliyet farkı 5 bin 400 liraya ulaşacak.