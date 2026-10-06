Motorine 5 liraya yakın indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorin fiyatlarına indirim geldi. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nihayet sürücülere nefes aldırdı. Haftalardır bir yandan petrolle yükselen fiyatlar bir yandan da vergilerle sürücülerin sırtına biniyordu.

Motorinde litre başına 4,95 liralık indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Motorine gelen indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fark 5 Türk lirasına kadar düştü. Bu fark 17 Eylül'de 20 liraya kadar çıkmıştı.

MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Motorin fiyatları İstanbul'da 90,09 TL'ye, Ankara'da 91,16 TL'ye, İzmir'de 91,47 Türk lirasına, doğu illerinde ise 92,89 TL'ye düştü.

Öte yandan benzin fiyatları ise İstanbul'da 84,65 TL, Ankara'da 85,6 TL, İzmir'de 85,89 TL, doğu illerinde ise 87,23 TL'ye düşmesi bekleniyor.