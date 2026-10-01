Ekim tarifesi yürürlüğe girdi: İstasyonlarda tabelalar değişti

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında beklenen kritik 1 Ekim tarifesi yürürlüğe girdi. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte gündeme gelen ve benzine yansıması beklenen 12,48 liralık dev artış uygulanmazken, zam motorin ve LPG otogaza yansıtıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3 TL 60 kuruş, LPG otogaza ise 1 TL 45 kuruş zam yapıldı; benzin fiyatları ise mevcut seviyesini korudu.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları Perşembe gününe düşüşle başladı. Basra Körfezi'nden toparlanan ham petrol ihracatı ve ABD ticari ham petrol stoklarında görülen sürpriz artış, piyasadaki küresel arz endişelerini önemli ölçüde hafifletti.

Fiyatlardaki bu gevşemede ayrıca Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik temaslar da etkili oldu. Yatırımcılar, ABD ile İran arasında yaklaşık yedi aydır süren savaşı sonlandırmayı amaçlayan ve New York hattında arabulucular üzerinden yenilenen diplomatik girişimleri yakından tartarken, artan arz verileriyle birleşen barış umutları petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı pekiştirdi.

1 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.50 Motorin 97.10 LPG 36.44

1 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.40 Motorin 96.90 LPG 35.85

1 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.50 Motorin 98.20 LPG 36.54

1 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.80 Motorin 98.50 LPG 36.44

1 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

1 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

1 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

1 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

1 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI