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Ekim tarifesi yürürlüğe girdi: İstasyonlarda tabelalar değişti
Eşel mobilin kalkmasıyla beklenen 12 liralık benzin zammı rafa kalktı; fatura motorin ve LPG'ye kesildi. Gece yarısı motorine 3,60 TL, LPG'ye 1,45 TL zam gelirken, küresel petrol piyasası barış umutlarıyla güne düşüşle başladı.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında beklenen kritik 1 Ekim tarifesi yürürlüğe girdi. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte gündeme gelen ve benzine yansıması beklenen 12,48 liralık dev artış uygulanmazken, zammotorin ve LPG otogaza yansıtıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3 TL 60 kuruş, LPG otogaza ise 1 TL 45 kuruş zam yapıldı; benzin fiyatları ise mevcut seviyesini korudu.
Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları Perşembe gününe düşüşle başladı. Basra Körfezi'nden toparlanan ham petrol ihracatı ve ABD ticari ham petrol stoklarında görülen sürpriz artış, piyasadaki küresel arz endişelerini önemli ölçüde hafifletti.
Fiyatlardaki bu gevşemede ayrıca Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik temaslar da etkili oldu. Yatırımcılar, ABD ile İran arasında yaklaşık yedi aydır süren savaşı sonlandırmayı amaçlayan ve New York hattında arabulucular üzerinden yenilenen diplomatik girişimleri yakından tartarken, artan arz verileriyle birleşen barış umutları petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı pekiştirdi.