Dünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyor

Gümüş fiyatları, bu sabah da altın cephesindeki fiyatlama dinamiklerini adım adım izlemeyi sürdürüyor. Dün ABD'den gelen kritik enflasyon verisi öncesinde yukarı yönlü hareketlenen kıymetli metal, verilerin ardından gelen satış dalgasıyla kazanımlarını geri vererek günü kayıpla tamamlamıştı. Dünkü geri çekilmenin ardından yeni güne toparlanma çabasıyla başlayan spot piyasada ons gümüş hafif primle 61,15 dolar civarında el değiştirirken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kayıplarını telafi etme arayışıyla 96,50 TL seviyelerinde dengeleniyor.

Piyasalardaki bu dalgalı seyrin arka planında, Fed'in faiz patikasına yönelik belirsizlik ve tahvil getirilerindeki hareketlilik belirleyici rol oynuyor. Çarşamba günü açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verisi ABD'de enflasyonist baskıların beklentilerden daha ılımlı seyrettiğini göstererek emtia tarafına kısa süreli bir nefes aldırmış, ancak ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin sürmesi faiz getirisi olmayan gümüş üzerindeki baskıyı yeniden artırmıştı.

Yatırımcıların odağı, yarın açıklanacak olan ve Fed'in para politikası rotasını doğrudan etkileyecek kritik ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda. İş gücü piyasasından gelecek veriler öncesinde temkinli bir duruş sergileyen emtia piyasasında, tahvil faizlerindeki seyrin gümüşteki toparlanma hamlelerini ne ölçüde destekleyeceği yakından izleniyor.

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