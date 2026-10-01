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Halk TV Ekonomi Dünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyor

Dünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyor

Dünkü sert kaybın ardından toparlanmaya çalışan gümüş piyasasında gözler ABD istihdam verisine çevrildi. Ons gümüş 61,15 dolar sınırında dengelenirken, yurt içinde gram gümüş 96,50 TL seviyesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

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Dünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyor
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Gümüş fiyatları, bu sabah da altın cephesindeki fiyatlama dinamiklerini adım adım izlemeyi sürdürüyor. Dün ABD'den gelen kritik enflasyon verisi öncesinde yukarı yönlü hareketlenen kıymetli metal, verilerin ardından gelen satış dalgasıyla kazanımlarını geri vererek günü kayıpla tamamlamıştı. Dünkü geri çekilmenin ardından yeni güne toparlanma çabasıyla başlayan spot piyasada ons gümüş hafif primle 61,15 dolar civarında el değiştirirken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kayıplarını telafi etme arayışıyla 96,50 TL seviyelerinde dengeleniyor.

Piyasalardaki bu dalgalı seyrin arka planında, Fed'in faiz patikasına yönelik belirsizlik ve tahvil getirilerindeki hareketlilik belirleyici rol oynuyor. Çarşamba günü açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verisi ABD'de enflasyonist baskıların beklentilerden daha ılımlı seyrettiğini göstererek emtia tarafına kısa süreli bir nefes aldırmış, ancak ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin sürmesi faiz getirisi olmayan gümüş üzerindeki baskıyı yeniden artırmıştı.

Yatırımcıların odağı, yarın açıklanacak olan ve Fed'in para politikası rotasını doğrudan etkileyecek kritik ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda. İş gücü piyasasından gelecek veriler öncesinde temkinli bir duruş sergileyen emtia piyasasında, tahvil faizlerindeki seyrin gümüşteki toparlanma hamlelerini ne ölçüde destekleyeceği yakından izleniyor.

1 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 96,56₺ 96,59₺ %1.29 08:25
Ons Gümüş $ 61,25$ 61,27$ %1.27 08:25

1 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,56₺
Satış 96,59₺

1 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 61,25$
Satış 61,27$

1 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.590,03₺
Satış 6.597,65₺
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Sterlin (GBP) 65,07₺ 65,12₺ %0.09 08:25
Tahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyorTahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor

1 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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Benzin 84.50
Motorin 97.10
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1 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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