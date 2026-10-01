Önce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyor

1 Ekim Perşembe gününde altın fiyatları, Fed'in bir sonraki para politikası adımlarını belirlemede kritik rol oynayacak olan istihdam verileri öncesinde yatay ve temkinli bir seyir izliyor. Dün açıklanan veriler öncesinde yukarı yönlü bir atak gerçekleştiren, ancak raporun ardından gelen satışlarla düşüşe geçen kıymetli metal, bugün sınırlı bir toparlanma çabasıyla yön arayışını sürdürüyor. Spot piyasada ons altın 4 bin 170 dolar civarında dengelenirken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 570 TL bandında konumlandı.

Piyasalardaki bu dalgalı fiyatlamanın merkezinde, dün açıklanan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisi ve ardından tahvil faizlerinde yaşanan hareketlilik yer aldı. Çarşamba günü gelen veriler, ABD'de Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin altında arttığını ve bir önceki aya ilişkin fiyat baskılarının daha önce bildirilen seviyelerden daha ılımlı gerçekleştiğini ortaya koydu. Enflasyonun soğuma işaretleri vermesiyle altın fiyatları veri sonrasında kısa süreli bir sıçrama yaşasa da, ABD Hazine tahvil getirilerindeki durdurulamaz yükseliş bu kazanımların hızla silinmesine yol açtı ve seans kayıpla kapandı.

Piyasa aktörlerinin tüm dikkati şimdi cuma günü açıklanacak olan Eylül ayı ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda. Tahvil getirilerinin kıymetli metaller üzerindeki baskıyı canlı tuttuğu bu ortamda yatırımcılar, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in faiz artırımı beklentilerini nasıl şekillendireceğini ve faizlerin ne kadar süre zirvede kalacağını yakından izlemeye devam ediyor.

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