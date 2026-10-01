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Halk TV Ekonomi Önce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyor

Önce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyor

ABD istihdam verisi öncesinde tahvil getirilerinin baskıladığı altın piyasasında yön arayışı sürüyor. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 170 dolarda dengelenirken, yurt içinde gram altın 6 bin 570 TL bandında seyrediyor.

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Önce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyor

1 Ekim Perşembe gününde altın fiyatları, Fed'in bir sonraki para politikası adımlarını belirlemede kritik rol oynayacak olan istihdam verileri öncesinde yatay ve temkinli bir seyir izliyor. Dün açıklanan veriler öncesinde yukarı yönlü bir atak gerçekleştiren, ancak raporun ardından gelen satışlarla düşüşe geçen kıymetli metal, bugün sınırlı bir toparlanma çabasıyla yön arayışını sürdürüyor. Spot piyasada ons altın 4 bin 170 dolar civarında dengelenirken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 570 TL bandında konumlandı.

Piyasalardaki bu dalgalı fiyatlamanın merkezinde, dün açıklanan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisi ve ardından tahvil faizlerinde yaşanan hareketlilik yer aldı. Çarşamba günü gelen veriler, ABD'de Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin altında arttığını ve bir önceki aya ilişkin fiyat baskılarının daha önce bildirilen seviyelerden daha ılımlı gerçekleştiğini ortaya koydu. Enflasyonun soğuma işaretleri vermesiyle altın fiyatları veri sonrasında kısa süreli bir sıçrama yaşasa da, ABD Hazine tahvil getirilerindeki durdurulamaz yükseliş bu kazanımların hızla silinmesine yol açtı ve seans kayıpla kapandı.

Piyasa aktörlerinin tüm dikkati şimdi cuma günü açıklanacak olan Eylül ayı ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda. Tahvil getirilerinin kıymetli metaller üzerindeki baskıyı canlı tuttuğu bu ortamda yatırımcılar, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in faiz artırımı beklentilerini nasıl şekillendireceğini ve faizlerin ne kadar süre zirvede kalacağını yakından izlemeye devam ediyor.

1 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.582,44₺ 6.583,79₺ %0.49 07:00
Ons Altın $ 4.175,43$ 4.176,10$ %0.45 07:00
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 133.900,00$ 134.000,00$ %0.00 16:57

1 EKİM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.590,03₺
Satış 6.597,65₺

1 EKİM 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.175,43$
Satış 4.176,10$

1 EKİM 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 133.900,00$
Satış 134.000,00$

1 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,40₺
Satış 96,44₺

1 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,03₺ 49,04₺ %0.04 07:00
Euro (EUR) 55,64₺ 55,69₺ %0.22 07:00
Sterlin (GBP) 65,12₺ 65,18₺ %0.18 07:00

1 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.50
Motorin 97.10
LPG 36.44

1 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
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Değişim %-2,79

1 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.770$
Değişim %0,07
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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