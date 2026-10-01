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Halk TV Ekonomi Tahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor

Tahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor

ABD verileriyle tırmanan küresel dolar dalgası iç piyasayı vurdu; dolar 49,04 TL ile zirvede kaldı. Kritik istihdam raporu öncesinde TL baskı altında seyrederken euro 55,65 TL'ye çıktı, sterlin ise 65,15 TL'ye tırmandı.

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Tahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor

Perşembe gününde döviz piyasalarında, ABD'den gelen kritik makroekonomik verilerin ardından güçlenen küresel dolar talebi fiyatlamalara yön veriyor. Çarşamba günü açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verisinin enflasyonda ılımlı bir tablo çizmesine karşın ABD Hazine tahvil getirilerindeki tırmanışın sürmesi, Amerikan dolarının uluslararası piyasalardaki gücünü artırdı. Veri sonrası toparlanan Dolar Endeksi, yükselişini sürdürerek 101,545 puan seviyesine tırmandı.

Küresel ölçekte güç kazanan dolar, yurt içinde Türk Lirası üzerindeki baskıyı diri tutmaya devam ediyor. Salı günü psikolojik 49 TL barajını aşarak tarihi zirvesini yenileyen dolar kuru, yeni günde de rekor seviyelerdeki seyrini koruyarak 49,04 TL seviyesinden el değiştiriyor. Cuma günü açıklanacak olan kritik ABD tarım dışı istihdam raporu öncesinde dolar kuru zirve bölgesinde tutunmayı sürdürüyor.

Türk Lirası karşısında yalnızca dolar değil, majör Avrupa para birimleri de yukarı yönlü bir grafik çiziyor. Euro serbest piyasada 55,65 TL seviyesine yükselirken, geçtiğimiz günlerde 65 TL sınırının altına gerileyen İngiliz Sterlini de kayıplarını telafi ederek yeniden eşiğin üzerine çıktı ve 65,15 TL bandından işlem görmeye başladı.

1 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,03₺ 49,04₺ %0.04 08:30
Euro (EUR) 55,59₺ 55,63₺ %0.12 08:30
Sterlin (GBP) 65,07₺ 65,12₺ %0.10 08:30
Kanada Doları 34,29₺ 34,46₺ %-0.14 08:30
İsviçre Frangı 58,72₺ 58,76₺ %0.19 08:30
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.56 08:29
Avustralya Doları 33,95₺ 34,12₺ %0.04 08:30
Danimarka Kronu 7,40₺ 7,43₺ %-0.10 08:30
Norveç Kronu 5,06₺ 5,09₺ %-0.27 08:30
İsveç Kronu 4,87₺ 4,90₺ %-0.12 08:30
Çin Yuanı 7,30₺ 7,30₺ %-0.04 08:30
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.03 08:30
BAE Dirhemi 13,35₺ 13,35₺ %0.06 08:29
Suudi Arabistan Riyali 12,92₺ 12,99₺ %-0.67 07:34

1 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,03₺
Satış 49,04₺

1 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,59₺
Satış 55,63₺

1 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,07₺
Satış 65,12₺

1 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.590,03₺
Satış 6.597,65₺
Önce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyorÖnce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyor

1 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,73₺
Satış 96,76₺
Dünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyorDünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyor

1 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.50
Motorin 97.10
LPG 36.44

1 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 11.947
Değişim %-2,79

1 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.300$
Değişim %0,71
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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