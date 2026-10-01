Tahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor

Perşembe gününde döviz piyasalarında, ABD'den gelen kritik makroekonomik verilerin ardından güçlenen küresel dolar talebi fiyatlamalara yön veriyor. Çarşamba günü açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verisinin enflasyonda ılımlı bir tablo çizmesine karşın ABD Hazine tahvil getirilerindeki tırmanışın sürmesi, Amerikan dolarının uluslararası piyasalardaki gücünü artırdı. Veri sonrası toparlanan Dolar Endeksi, yükselişini sürdürerek 101,545 puan seviyesine tırmandı.

Küresel ölçekte güç kazanan dolar, yurt içinde Türk Lirası üzerindeki baskıyı diri tutmaya devam ediyor. Salı günü psikolojik 49 TL barajını aşarak tarihi zirvesini yenileyen dolar kuru, yeni günde de rekor seviyelerdeki seyrini koruyarak 49,04 TL seviyesinden el değiştiriyor. Cuma günü açıklanacak olan kritik ABD tarım dışı istihdam raporu öncesinde dolar kuru zirve bölgesinde tutunmayı sürdürüyor.

Türk Lirası karşısında yalnızca dolar değil, majör Avrupa para birimleri de yukarı yönlü bir grafik çiziyor. Euro serbest piyasada 55,65 TL seviyesine yükselirken, geçtiğimiz günlerde 65 TL sınırının altına gerileyen İngiliz Sterlini de kayıplarını telafi ederek yeniden eşiğin üzerine çıktı ve 65,15 TL bandından işlem görmeye başladı.

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