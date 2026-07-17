Motorin ve benzine tek kalemde inanılmaz zam! Tabelayı gören inanamadı
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıta yeni zam getirdi. Benzinin litresi 1 lira 14 kuruş, motorin ise 3 lira 12 kuruş arttı. Zamlı fiyatlarla motorin bazı kentlerde 76 liraya yaklaştı.
Benzinin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 3 lira 12 kuruş arttı. Zamlı fiyatlar gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı. Sabah işe giderken akaryakıt istasyonuna giren yurttaş gözünü zamma açtı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıta yeni zam getirdi. Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş, motorinin litre fiyatına ise ortalama 3 lira 12 kuruş zam yapıldı.
Yeni fiyatlar 17 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıdı. Son artışın ardından motorinin litre fiyatı bazı kentlerde 76 liraya yaklaştı.
KÖRFEZ GERİLİMİ ETKİLEDİ
ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Körfez bölgesindeki saldırıların artması, küresel petrol arzına ilişkin kaygıları güçlendirdi. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin azalması da petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.
Brent petrolün varil fiyatı cuma günü yüzde 0,83 artışla 84,93 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,03 yükselerek 79,76 dolara ulaştı.
Uluslararası petrol ve ürün fiyatlarındaki artış ile döviz kurundaki değişim, Türkiye’deki rafineri çıkış fiyatlarını da yukarı çekti. Böylece benzin ve motorin için beklenen zam kesinleşti.
GÜNCEL FİYATLAR
Zamların ardından bazı kentlerde oluşan yaklaşık litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 65,65 TL
Motorin: 73,08 TL
LPG: 31,19 TL
Ankara
Benzin: 66,60 TL
Motorin: 74,19 TL
LPG: 31,29 TL
İzmir
Benzin: 66,90 TL
Motorin: 74,47 TL
LPG: 31,19 TL
Adana
Benzin: 67,44 TL
Motorin: 75,02 TL
LPG: 31,61 TL
Bitlis
Benzin: 68,24 TL
Motorin: 75,92 TL
LPG: 31,91 TL
Akaryakıt fiyatları; kentlere, ilçelere, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.