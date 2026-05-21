Güney Kore’den bomba gibi bir icat! Havadan benzin üretecekler

Enerji krizi ve emisyon tartışmalarının ortasına Güney Kore’den bomba gibi bir icat düştü. Geliştirilen yeni nesil bir reaktör sayesinde, sanayi tesislerinin havaya saldığı karbon gazı artık bir kirletici değil, bildiğimiz benzin ve gazyağı haline geliyor. Üstelik bu süreç, yakın gelecekte tamamen "karbon nötr" araçların yolunu açabilir.

Son zamanlarda, enerji krizi ve emisyonları azaltma ihtiyacının küresel tartışmaların merkezinde yer aldığı bir dönemde, otomotiv endüstrisi hızlı bir değişim sürecinden geçiyor .

Bu ortamda, sektörle ilgili şirketler yeni verilere uyum sağlamanın ve yeni mobilite çağına geçişten faydalanmanın yollarını arıyor, otomobilciliğin geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen teknolojilere yatırım yapıyorlar.

Bu bağlamda, Kore Kimya Teknolojisi Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, bugüne kadar yalnızca çevresel kirletici olarak kabul edilen CO2 gazından sıvı yakıt üretimine olanak sağlayan yeni bir sistem sunarak önemli bir buluşa imza atmış görünüyorlar.

Esasen, örneğin endüstriyel tesislerden kaynaklanan karbondioksiti kullanabilen ve onu benzin ve gazyağı gibi hidrokarbonlara dönüştürebilen bir teknolojiden bahsediyoruz .

Sunulan yeni teknolojinin en önemli unsuru, sürecin yürütülme biçimiyle ilgilidir; zira süreç önemli ölçüde basitleştirilmiş ve hem maliyet hem de gerekli altyapı ve iş gücü açısından daha erişilebilir hale gelmiştir.

Şimdiye kadar , karbondioksiti yakıta dönüştürmek özellikle karmaşık ve enerji yoğun çok aşamalı bir süreç gerektiriyordu . Özellikle, sentetik yakıt üretimi için ikinci aşamaya geçmeden önce, karbondioksitin önce 800 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklar gerektiren işlemlerle karbon monoksite dönüştürülmesi gerekiyordu.

Koreli araştırmacılar, tüm sürecin tek bir reaktörde ve önemli ölçüde daha hafif koşullar altında gerçekleşmesini sağlayan yeni bir katalizör sistemi geliştirdi . Reaksiyon, 270 ile 330 derece Celsius arasındaki sıcaklıklarda ve önemli ölçüde daha düşük basınçta gerçekleşiyor; bu da üretim maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesine ve seri endüstriyel uygulama için daha büyük olanaklara yol açıyor.

Şu anda kurulan pilot tesis, günde yaklaşık 50 kilogram yakıt üretebiliyor; bu da yaklaşık üç adet 20 litrelik bidona denk geliyor. Elbette bu üretim, küresel ihtiyaçları karşılamak için hâlâ son derece sınırlı olarak değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlar, kaydedilen ilerlemenin etkileyici olduğunu belirtiyor; zira sadece iki yıl önce benzer sistemler günde yalnızca 5 kilogram yakıt üretebiliyordu ve üretim maliyeti de önemli ölçüde daha yüksekti.

Sunulan verilere göre, sürecin verimliliği halihazırda yaklaşık %50'ye ulaşmış durumda; tepkimeye girmemiş gazların geri dönüşümü sayesinde ise sistem daha da enerji verimli hale geliyor.

Bilim insanlarına göre, bir sonraki büyük adım teknolojinin endüstriyel uygulamasıyla ilgili olup, bu alanda önemli adımlar zaten atılmaktadır. OGS Engineering & Construction ve Hanwha TotalEnergies gibi büyük Koreli enerji şirketleri, yılda 100.000 tondan fazla yakıt üretebilecek tesisler oluşturmayı hedefleyerek teknolojinin geliştirilmesine katılıyor.

Son olarak, özellikle dikkat çekici olan nokta, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen "yeşil" hidrojenin süreçte kullanılması durumunda, neredeyse karbon nötr bir yakıt üretim sisteminin oluşturulmasıdır; çünkü yakıtın yanması sırasında, daha önce üretimi için kullanılan CO2 miktarıyla yaklaşık olarak aynı miktarda CO2 atmosfere salınmaktadır.