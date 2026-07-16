Merkez Bankası rezervlerinde toparlama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 10 Temmuz 2026 ile sona eren haftada Merkez Bankası'nın rezervlerindeki yükseliş eğilimi hız kesmeden devam etti.

BRÜT REZERVLER 163 MİLYAR DOLARI AŞTI

TCMB verileri doğrultusunda, bir önceki hafta 159,7 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler, 10 Temmuz haftasında 163,3 milyar dolara yükseldi. Söz konusu artış net rezervlere de benzer şekilde yansıdı.

Geçtiğimiz hafta 55 milyar dolar olan net rezervler, güncel dönem itibarıyla 56,3 milyar dolara ulaştı.

KAMU YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE SINIRLI AZALIŞ

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 120,9 milyar dolar olurken önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, yüzde 0,6 artarak 57,9 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,7 azalarak 63 milyar dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 16,6 milyar dolar, altın swapları kaynaklı net alacaklar ise 2,8 milyar dolar oldu.

Bankacılık piyasalarının yakından takip ettiği "swap hariç net rezervler" ise 40 milyar dolar seviyesinden 42,5 milyar dolara tırmandı.