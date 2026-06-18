Merkez Bankası rezervleri 13 ayın dibini gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri raporunu yayımladı. Açıklanan güncel verilere göre, 12 Haziran ile biten işlem haftasında Merkez Bankası'nın brüt rezerv varlıkları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,6 oranında azalma göstererek 152 milyar 81 milyon dolar bandına geriledi.

Bu keskin düşüşle birlikte toplam rezerv miktarı, 16 Mayıs 2025 haftasından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye mahkum oldu.

DÖVİZ REZERVLERİNDE GERİLEME SÜRÜYOR

Merkez bankasının paylaştığı resmi istatistiklerin detaylarında, 12 Haziran tarihi itibarıyla brüt döviz rezervlerinin 1 milyar 130 milyon dolar tutarında bir kayıpla 53 milyar 124 milyon dolara indiği görüldü. Söz konusu döviz rezervleri, 5 Haziran haftasında 54 milyar 254 milyon dolar basamağında yer alıyordu.

ALTIN KASASINDA BÜYÜK KAYIP

Rezervlerdeki asıl büyük erime ise altın kalemi tarafında gerçekleşti. İncelenen dönemde altın rezervlerinin piyasa değeri 6 milyar 213 milyon dolarlık sert bir düşüş kaydetti. Böylece altın stoku 105 milyar 170 milyon dolar seviyesinden 98 milyar 957 milyon dolara kadar çekildi. Hem döviz hem de altın kalemlerindeki bu düşüşlerin birleşmesiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezerv stoku, sadece bir haftada 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara gerileyerek toplamda 7 milyar 343 milyon dolar kaybetmiş oldu.