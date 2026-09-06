Mehmet Şimşek büyüklerle değil küçük şirketlerle uğraşılıyor iddiasına yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetimlerinin küçük şirketlerde yoğunlaştığı iddiasına rakamlarla yanıt verdi. Şimşek, 2026’da büyük şirketlerdeki denetim oranının yüzde 31,3’e yükseldiğini, küçük şirketlerde ise yüzde 1,1’e gerilediğini açıkladı.

"LÜTFEN GİT DÜZELT DİYORUZ"

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelede cezalandırma yerine gönüllü uyumu esas aldıklarını belirtti.

"Kayıt dışılıkla mücadele hususu... Değerli arkadaşlar, biz kayıt dışılıkla mücadele ederken samimi bir şekilde gönüllü uyumu önceliklendiriyoruz. Yani burada kayıt dışı kesimlerin veya vergiye uyumda sorun yaşayan kesimleri cezalandırma gibi bir yaklaşımımız, bir stratejimiz hiçbir zaman olmadı. Tespitlerimizde biz genelde mükellefe; 'Lütfen git, düzelt; bak bizim tespitler bu' diyoruz.

Hatta Vergi Denetim Kurulu şimdi yeni bir prensip, yeni birtakım ilkeler ortaya koydu ve biz önceden büyük veri analitiğini kullanarak (yapay zekâ tabii ki devrede), tespitlerimizi mükelleflerimizle veya mükelleflerimizin temsilcileriyle paylaşıyoruz. 'Bakın, tespitlerimiz bu; biz denetlemeden önce siz düzeltmek isterseniz buyrun düzeltin' diyoruz. Bu önemli bir husus."

"TOPLUMDA KÜÇÜKLERLE UĞRAŞILIYORLAR ALGISI VAR"

Şimşek, büyük şirketlerdeki denetim oranının 2024’e kıyasla yaklaşık üç katına çıktığını söyledi. Küçük ölçekli şirketlerde ise denetim oranının azaldığını ifade etti.

"Peki, denetim nerede yoğunlaşıyor? Sahada tabii algı farklı ama her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı (2026 yılı için konuşuyorum) %31,3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetim oranını üçe katlamışız. Orta ölçekli şirketlerde artırmışız; %3,6'dan %7,3'e. Ama küçük ölçekli... Toplumda böyle bir algı var, 'küçüklerle uğraşılıyor' diye; öyle bir şey yok. Küçük ölçekli şirketlerde denetim oranı 2024 yılında %2,1 iken bu sene %1,1'e geriledi. Dolayısıyla gönüllü uyum esas, rehberlik esas ama burada tabii ki büyüklere bir yoğunlaşma var."

DOLAYLI VERGİLERİN PAYI GERİLEDİ

Gelir vergisi beyannamesi sayısındaki artışa da dikkat çeken Şimşek, vergi gelirlerinin millî gelire oranının 2027’de yüzde 17,9’a ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

"Mesela gelir vergisi beyannamesi ciddi bir şekilde arttı. Yani 3,8 milyon beyannameden 5,5 milyon gibi rekor bir düzeye ulaştık. Yine bakın, bu vergi gelirlerine yansıdı. 2022 yılında mesela vergi gelirlerinin milli gelire oranı %15,4'tü. 2023'te milli gelire oran olarak %16,6'ya çıktı. 2026'da ise %17'nin üzerine çıktı. 2027'de bizim tahminimiz %18 civarı; tam rakam %17,9."

Vergide adalet için tedbirler aldıklarını savunan Şimşek, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının 2023’te yüzde 65,5 olduğunu, 2026’da ise yüzde 60’ın altına inebileceğini söyledi.

"Bu arada şunun da altını çizmek istiyorum; sorulmadı ama bu fırsat elime geçmişken ifade edeyim: Dolaylı vergiler biliyorsunuz genelde adil vergiler olarak görülmez. Vergide adaleti sağlamak için çok ciddi tedbir aldık, gerçekten. Ve bu tedbirler sayesinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını da azalttık. Bakın, 2023 yılında dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %65,5'e kadar çıkmıştı. 2026 için tahminimiz %60'ın belki bir tık altına kadar inebilir; yani %59 küsur, %60 civarı. Bu ciddi bir ilerleme. Hâlâ yüksek ama ciddi bir ilerleme söz konusu."