Kuyumcuda kimlik tespitli alışveriş sınırı yükseltildi

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yönetmelikte yapılan değişiklikle, finans ve ödeme kuruluşları ile kuyumcuların kimlik tespitinde uyguladığı parasal sınırlar yeniden düzenlendi.

Değişiklik kapsamında nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler için belirlenen sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

370 BİN LİRA VE ÜZERİNDEKİ İŞLEMLERDE KİMLİK TESPİTİ

Yeni düzenlemeye göre nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.

Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler için belirlenen parasal sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

Düzenleme; bankaların yanı sıra finansman ve faktoring şirketlerini, sermaye piyasası kurumlarını, portföy yönetim şirketlerini, elektronik para ve ödeme kuruluşlarını da kapsıyor.

SMS İLE MÜŞTERİ DOĞRULAMASINA YENİ ŞARTLAR

Yönetmelik değişikliğiyle finans kuruluşlarının internet ve mobil kanallarda kullandığı müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.

Buna göre müşteri kimliği, daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama koduyla (SMS OTP) teyit edilebilecek. Bu yöntem kullanıldığında müşteriden imza örneği alınmayacak.