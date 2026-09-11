Kredi kartı limitleri düşürüldü mü? Gerçek ortaya çıktı

Milyonlarca kredi kartı sahibinin ve yeni kart başvurusu yapmayı planlayanların merak ettiği “Kredi kartı limitim düşürülecek mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacağı yönündeki iddialar sosyal medya platformlarında ve bazı basın kuruluşlarında gündeme getirildi. İddialarda, bankaların kredi kartı limiti belirlerken müşterilerin beyan ettiği gelirin yanı sıra gerçek gelir, mevcut borçlar ve kredi puanını dikkate alacağı öne sürüldü.

KART LİMİTİ AZALTILACAK MI?

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile entegre bir sistem kurulacağı ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki borç verileriyle birlikte kişilerin gerçek maaşlarının tespit edilerek kredi kartı limitlerinin buna göre yeniden belirleneceği iddia edildi.

Böyle olunca milyonlarca kredi kartı sahibinin “Kart limitim azaltılacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarının açıklamaları ise bu iddialara ilişkin belirsizliğin giderilmesi açısından önem taşıyor.

Düzenlemeyle halkın borçlanma sınırlarının yeniden belirleneceği ve kişilerin bütçelerini aşan borçlanmaların önüne geçileceği yönünde kaynağı belirsiz iddialar gündeme geldi. Mevcut kredi kartı bulunan ve yüksek limit kullanan kişilerin de düzenleme kapsamına alınacağı, kart limitlerinin yeniden belirlenebileceği öne sürüldü.

SEKTÖR KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kredi kartı limitlerine ilişkin benzer iddialar belirli aralıklarla yeniden gündeme geliyor. NTV'de yer alan habere göre kaynaklar, şu anda bu yönde yeni bir düzenleme bulunmadığını belirterek kişilerin kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi için ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) öncelikle taslak metni hazırlayarak sektör temsilcilerinin görüşüne sunması gerekiyor. Sektör paydaşlarından alınacak görüşlerin ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda düzenlemenin hayata geçirilmesi mümkün olabilecek.

Yılın ilk aylarında kredi kartı limitlerine yönelik yeni bir düzenleme yapılacağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanmıştı. Yapılan düzenlemeler bankalara iletilirken, kamuoyuna da resmi olarak duyurulmuştu. Ancak son dönemde yeniden gündeme gelen kredi kartı limitlerine ilişkin iddiaların ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) açıklama geldi. Kurum, “Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.