Kredi faizlerin düşeceği tarihi bankaların genel müdürleri açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Diyarbakır'da gerçekleştirilen "İş Dünyası Finans Buluşması" programında, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank genel müdürleri ile iş dünyası temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gecelik fonlama faizini yüzde 40 oranından yüzde 37 seviyesine indirmesinin ardından kamu bankalarının faiz politikalarına ilişkin kritik mesajlar verildi.

KAMU BANKALARINDAN FAİZ İNDİRİMİ VE FİNANSMAN MESAJI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin mevduat piyasasına yansıdığını ve önümüzdeki haftadan itibaren kredi faizlerine de yansıyacağını belirtirken, likidite sıkıntısı çeken ve yapılandırma talep eden tüm kesimlerin yanında olacaklarını vurguladı.

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bölge genelinde sahadaki finansman desteğini hızlandıracaklarını ve özel talepleri karşılamak için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon içinde olacaklarını ifade etti.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise pazartesi gününden itibaren tüm faiz oranlarında 2 ila 3 puanlık indirime gideceklerini açıkladı:

"Hemen pazartesi gününden itibaren kamu bankaları olarak biz de 2-3 puan aşağı indireceğiz tüm faiz oranlarını ama kadınlarımıza, gençlerimize daha da düşük olacak. Taleplerinizi bekliyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza söz veriyorum."

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIĞOĞLU'NDAN KREDİ ÇAĞRISI

Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimini memnuniyet verici bir başlangıç olarak gördüklerini belirterek, bankacılık sektörünü ticari kredi faizlerine de bu indirimi hızla yansıtmaya davet etti.

Politika faizi ile kredi faizleri arasında hâlâ 20 puanlık bir fark bulunduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, artan tarım, istihdam ve enerji maliyetlerinin üreticinin belini büktüğünü, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli Nefes Kredileri hacminin artırılması gerektiğini dile getirdi. Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise bugüne kadar 600 binin üzerinde firmaya 1,7 trilyon liranın üzerinde krediye kefalet sağlandığını, Diyarbakır özelinde ise yaklaşık 20 milyar liralık krediye kefalet verildiğini kaydetti.