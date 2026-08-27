Köprüleri özelleştirmek için gaza basıldı! Şimdi de İspanya, Çin ve Kore sıraya girdi

Fransız Meridiam’ın Makyol ile ortaklık kurabileceği iddiasının ardından İspanya, Güney Kore ve Çin’den bazı şirketlerin de Türkiye’de özelleştirilecek köprü ve otoyolları yakın takibe aldığı belirtildi.

AKP, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği köprü ve otoyolların 25 yıllığına özel sektöre devredilmesi için hazırlıklarını hızlandırdı. Henüz ihale modeli kesinleşmezken yabancı şirketlerin ilgisi de artmaya başladı.

Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS’ın, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletme hakkına talip olmak için Makyol İnşaat ile ortaklık kurmayı değerlendirdiği 29 Temmuz’da gündeme gelmişti. Fransız şirketin ardından İspanya, Güney Kore ve Çin’den bazı yatırımcıların da özelleştirme sürecini yakından izlediği ifade edildi.

YABANCI ŞİRKETLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Anka Haber'den Olcay Aydilek'in haberine göre; köprü ve otoyolların İşletme Hakkı Devri yöntemiyle 25 yıllığına özelleştirilmesi planlanıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile danışmanlık hizmeti veren Ernst & Young, hazırlıklar kapsamında uluslararası şirketlerle temas kuruyor.

Görüşmelerin, köprü ve otoyol işletmeciliğinde deneyimli firmalarla yapıldığı belirtiliyor. İhale öncesindeki temaslarda şirketlerin deneyimleri ve sektöre ilişkin değerlendirmeleri ele alınıyor.

İSPANYA GÜNEY KORE VE ÇİN DE TAKİPTE

Sürece ilişkin bilgi veren kaynaklara göre İspanya ve Güney Kore’den bazı yatırımcılar ihale hazırlıklarını yakından izliyor. Çinli şirketlerin de özelleştirilecek köprü ve otoyollarla ilgilendiği ifade ediliyor.

İhaleye resmen katılacak şirketler henüz belli olmadı. Ancak teklif aşamasında daha fazla yabancı yatırımcının ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

YERLİ ŞİRKETLERİN DE KATILMASI BEKLENİYOR

İhaleyi yerli yatırımcılar da takip ediyor. Yap-işlet-devret modeliyle köprü ve otoyol projeleri gerçekleştiren şirketlerin teklif vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

IC İçtaş, Limak, Kalyon, Makyol ve Cengiz Holding’in ihaleye katılabilecek şirketler arasında bulunduğu belirtiliyor. Şirketler tek başlarına teklif verebilecekleri gibi yerli veya yabancı ortaklarla konsorsiyum da kurabilecek.

İKİ SEÇENEK MASADA

Köprü ve otoyolların hangi yöntemle özelleştirileceği henüz kesinleşmedi. İlk seçenekte yolların ve köprülerin ekonomik bütünlükleri dikkate alınarak farklı paketlere ayrılması bulunuyor.

İkinci seçenek ise tüm köprü ve otoyolların tek paket halinde ihaleye çıkarılması. Yetkililerin her iki model üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

2013'TEKİ İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Türkiye, köprü ve otoyolların işletme haklarını 2013 yılında da özel sektöre devretmek istemişti. Sekiz otoyol ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bağlantı yollarını da kapsayan 25 yıllık işletme hakkı için ihale düzenlenmişti.

Koç Holding, Ülker’e bağlı Gözde Girişim ve Malezyalı UEM Group’un oluşturduğu konsorsiyum, 5,7 milyar dolarla en yüksek teklifi vermişti. Ancak ihale, teklif bedelinin düşük bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.