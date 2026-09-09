Köprü ve otoyolların satışında müthiş iddia: Şimşek'in denetçi olduğu şirket mi alıyor?

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği bazı otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesine karar verildi. Karar 5 Eylül'de yürürlüğe girdi.

FRANSIZ ŞİRKET İLGİLENİYOR

Söz konusu köprü ve otoyollarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS'in iki boğaz köprüsü için teklif vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Bloomberg'ün temmuz sonunda yayımladığı haberde Meridiam’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ile bazı otoyolların işletme hakları için yapılması planlanan özelleştirme programına katılmak üzere Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile bir konsorsiyum kurmayı planladığını aktarmıştı.

Ayrıca bazı Türk şirketlerin de ihaleye katılabilmek amacıyla yabancı firmalarla konsorsiyum kurmayı düşündüğü kaydedilmişti.

ŞİRKET TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

Fransız Meridiam şirketi Türkiye pazarına yabancı bir yapı olarak bilinmiyor. Gazeteci Çiğdem Toker t24'teki yazısında şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini gündeme taşıdı. Toker'in aktardığına göre şirket Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan Adana, Bursa, Yozgat, Elazığ ve Gaziantep Şehir Hastanelerinde altyapı finansmanı, uluslararası finansman modellerinin kurulması, finansal ortaklıklar ve denetim gibi alanlarda aktif rol aldı.

Bu bilgiler şirketin "Impact Report 2023 – For Financial Year 2022" başlıklı raporunda yer alıyor.

ŞİMŞEK ŞİRKETİN GÖZETİM KURULUNDA GÖREV ALDI

Toker, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2022-2023 yılları arasında Meridiam şirketinin Gözetim Kurulu üyesi (Member of Supervisory Board) olarak görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Bakan Şimşek'in, 2023 yılındaki seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte şirketteki görevinden ayrıldı.

30 YILLIK DEVİR TARTIŞMA YARATIYOR

Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınan köprüler ile otoyollar için günlerdir "Satılmayacak, mülkiyet devlette kalacak, tapu verilmiyor" açıklamaları yapılıyor.

İktidara yakın medya mecraları bu yöndeki iddiaları reddederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu daha önce yaptığı açıklamada satış olmayacağını, işletme hakkı devri modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Boğaz köprülerinin ve otoyolların işletme hakkının devredilmesine yönelik itirazlar sürerken, sürecin 30 yıllık bir dönemi kapsadığı belirtiliyor.

Türkiye'nin yüksek enflasyonla mücadele ettiği ve halkın alım gücünün her geçen saat eridiği bir dönemde, kar maksimizasyonunu amaçlayan şirketlere köprü ve otoyolların devredilmesi eleştirilere neden oluyor. Özelleştirme sonrasında araç geçiş ücretlerinin katlanmayacağına dair resmi kurumlar tarafından net bir garanti verilip verilmeyeceği ve sözleşmelere bu yönde hükümler konulup konulmayacağı merak ediliyor.