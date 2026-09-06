Karabat verilerle açıkladı: Faiz trilyonları aştı köprüler satış listesinde

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamada, uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarını bütçe dengeleri, icra verileri ve özelleştirme kararları üzerinden değerlendirdi. Karabat, vatandaşın borcunu ödeyemediği, devletin faiz faturasının trilyonları aştığı bir ortamda, gelir getiren kamu altyapılarının devredilmek istendiğine dikkat çekti.

BÜTÇEDE FAİZ VE AÇIK SARMALI TRİLYONLARI AŞTI

Ekonomideki tabloyu rakamlarla açıklayan Karabat, merkezi yönetimin bütçe göstergelerine işaret etti. 2026 yılının ilk 7 ayında merkezi yönetimin faiz giderinin yaklaşık 1,79 trilyon TL olduğunu belirten Karabat, yalnızca temmuz ayındaki faiz ödemesinin 326,8 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bütçenin giderek daha büyük bir bölümünün geçmişte yapılan borçlanmaların faizine gittiğini vurgulayan Karabat, yüksek faiz ödemelerine rağmen bütçenin toparlanamadığını belirtti.

Ocak-temmuz döneminde bütçe açığının 1,32 trilyon TL’ye ulaştığını, sadece temmuz ayı açığının ise 378,1 milyar TL olduğunu aktaran Karabat, devletin bir taraftan yüksek faiz öderken diğer taraftan açık vermeye devam ettiğini, borç-faiz-açık döngüsünün giderek ağırlaştığını ifade etti.

KREDİ GEÇİM FİNANSMANINA DÖNÜŞTÜ: İCRALIK KİŞİ SAYISINDA YÜZDE 168’LİK ARTIŞ

Vatandaşın mali durumunun da devletin tablosundan farksız olduğunu belirten Karabat, bireysel kredi ve kredi kartlarında yasal takibe düşen borçların haziran ayında 379 milyar TL’ye ulaştığını ve yıllık artışın yüzde 79 olduğunu bildirdi. Kredinin birçok hane için artık yatırım ya da tüketim aracı olmaktan çıkarak geçim finansmanına dönüştüğünü kaydetti.

Karabat’ın paylaştığı verilere göre; sadece haziran ayında kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle 297 bin kişi yasal takibe girdi. 2026’nın ilk 6 ayında bireysel kredi veya kredi kartından yasal takibe giren mükerrerlikten arındırılmış kişi sayısı ise yaklaşık 1 milyon 117 bine ulaştı. Bireysel kredi kullanan kişi sayısının 38 milyondan 43 milyona çıktığını aktaran Karabat, takibe düşen kişi sayısındaki artışın yüzde 168, takip tutarındaki artışın ise yüzde 320 seviyesine ulaştığını duyurdu. Vatandaşın hayatını idame ettirebilmek için kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve ihtiyaç kredisine yöneldiğini vurgulayan Karabat, bir tarafta borç yükü altında ezilen yurttaşın, diğer tarafta 7 ayda 1,79 trilyon TL faiz ödeyen ve 1,32 trilyon TL bütçe açığı veren devletin bulunduğunu kaydetti.

"İŞLETME DEVRİ DİYEREK KİMSEYİ KANDIRAMAZSINIZ, BUNUN ADI SATIŞTIR"

Mevcut ekonomik şartlar altında gelir getiren köprü ve otoyollar için özelleştirme sürecinin başlatıldığını belirten Karabat, sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kelime oyunu yapılarak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyolların satılmayacağı, 30 yıl işletme haklarının devri yapılacağı ifade ediliyor. Ama kimseyi kandıramazsınız, bunun adı satıştır. İşte ekonomi politikasının geldiği içler acısı hal karşımızda duruyor. Vatandaş borçlanıyor. Borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı artıyor. Devlet trilyonlarca lira faiz ödüyor. Bütçe trilyonluk açık veriyor. Ve çözüm olarak, para kazandıran kamu altyapılarının satılması planlanıyor."

İktidara "Bugünün bütçe ihtiyacı için yarının gelirinden vazgeçmenin hesabını kim yaptı?" sorusunu yönelten Karabat, ekonomi politikalarının başarısının yalnızca enflasyonun birkaç puan düşmesiyle ölçülemeyeceğini belirtti. Karabat; vatandaşın ve devletin bilançosuna, ödenen faize, icraya düşenlerin sayısına ve ardından özelleştirme listesine bakılması gerektiğini kaydetti.

"65 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ YOKSULLUK VE RANT GETİRDİ"

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan özelleştirme uygulamalarına da değinen Karabat, toplamda yaklaşık 75 milyar dolarlık özelleştirmenin 65 milyar dolardan fazlasını AKP'nin tek başına gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu satışların vatandaşa hiçbir fayda sağlamadığını belirten Karabat; derin yoksulluk ile gelir adaletsizliğinin arttığını, bir avuç rantçının zengin edildiğini vurguladı.

Tablonun ciddiyetine dikkat çeken Karabat, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Ortaya çıkan tablo ağır. Vatandaş borç batağına sürüklenirken devlet faiz yükünün altında eziliyor. Hükümet ise umudu gelir üreten kamu varlıklarını özelleştirmekte arıyor. Bu tablo başarı değil. Uygulanan ekonomi politikasının duvara tosladığının göstergesidir."