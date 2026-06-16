Kilometrelerce öteden gelen iyi haber Borsa İstanbul'u yükseltti

Finansal piyasalarda küresel gelişmelere bağlı hareketlilik devam ediyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,60 oranında değer kazancıyla geride bırakarak 14.532,86 puan seviyesine ulaştı.

Günün ilk bölümünde alıcıların ağırlıkta olduğu bir grafik çizen endeks, saat 13.00 sularında bir önceki kapanış rakamlarına kıyasla 86,44 puanlık bir ivme yakaladı. Piyasada gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 89,6 milyar Türk Lirası (TL) seviyesinde ölçüldü.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ COŞTU, TURİZM ÇAKILDI

Sektörel bazda yapılan incelemelerde, borsa endeksleri arasında lokomotif görevi gören bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,28 oranında prim yaptı. Günün ilk yarısında en güçlü performansa imza atan iş kolu yüzde 2,59'luk yükseliş grafiğiyle madencilik sektörü olurken; turizm endeksi yüzde 1,05 oranında gerileyerek yatırımcısına en çok kaybettiren sektör olarak tabelaya yansıdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BEKLENTİLER TEMKİNLİ

Uluslararası piyasalarda ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında sağlanan diplomatik uzlaşıya dair detayların henüz tamamen netleşmemesi, karışık ve dalgalı görünümün sürmesine yol açıyor.

Özellikle küresel enerji ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı’ndan transit gemi geçişlerinin yeniden eski olağan düzenine dönmesinin haftalar alabileceğine yönelik öngörüler, piyasa aktörlerinin temkinli adımlar atmasına neden oluyor.

Finansal analistler, günün geri kalan kısmında ABD cephesinde ilan edilecek olan konut başlangıçları ile inşaat izinleri verilerinin yakından izleneceğini kaydediyor. Teknik göstergeler değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri olası yükselişler için direnç noktaları; 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri ise olası geri çekilmeler için destek hatları olarak öne çıkıyor.