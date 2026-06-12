Barış ihtimali göründü borsa coştu

Borsa İstanbul, İran ve ABD cephesinden gelen barış yönlü açıklamaların akabinde hızla yükselişe geçti.

Borsa İstanbul (BIST) genelinde günlük değer kazancı yüzde 2,20 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Finansal piyasalardaki bu hareketlilikle birlikte bankacılık endeksinde kaydedilen yükseliş ise yüzde 6 sınırını geride bıraktı.

ENDEKS GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

Ana endeks, bugünkü açılış seansında bir önceki günün kapanış rakamlarına kıyasla 168,57 puanlık bir ivme yakaladı. Yüzde 1,23 oranındaki bu artışla beraber endeks 13.912,07 puan seviyesine ulaştı. Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 2,69 oranında değer kazanırken, holding endeksinde yaşanan yükseliş ise yüzde 1,36 olarak kayıtlara geçti.

Küresel ölçekteki piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan ve İran ile gerçekleştirilecek olan anlaşmanın birkaç gün içerisinde tamamlanacağını belirten açıklamaların ardından pozitif bir seyir izlemeyi sürdürüyor.