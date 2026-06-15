Amedspor'la 3 yıllık anlaşmaya vardı: İtalyan kulübüne gitmekten vazgeçti

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Süper Lig ekiplerinden Amedspor’da teknik direktör sorununun çözülmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

Ligde kalıcı olmak için kolları sıvayan Diyarbakır ekibinden sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

DEVRAN ŞENYURT’LA ANLAŞILDI

amedtv.com'da yer alan habere göre; Amedspor yönetimi, Boluspor’dan ayrılan Devran Şenyurt’la anlaşmaya vardı. Taraflar arasında 3 yıllık sözleşme için el sıkışıldığı ifade edildi.

HELLAS VERONA’YA GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Haberde ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun ilk olarak Hellas Verona’yla prensip anlaşmasına vardığı ancak Amedspor’dan gelen teklif üzerine fikrini değiştirdiği kaydedildi.

30 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Boluspor formasıyla 30 maçta forma giyen Devran Şenyurt bin 909 dakika sahada kaldı. Genç sağ bek bu sürede 1 gol ve 2 asist kaydetti.