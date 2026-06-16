Hacıosmanoğlu "İçimizde akbaba sırtlan varmış" dedi Fatih Terim'e de seslendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın Arizona'daki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Öncelikle aziz milletimizden bu hayal kırıklığından dolayı hem ben hem takım hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum. Ama bunlar ilk kez başımıza gelmiyor. 9 kez uluslararası turnuvalara katıldık, 8'ine mağlubiyetle başladık. Bu da mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor" dedi.

Avustralya maçındaki yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirten Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Türk milletinin 7'den 70'e bütün değerli insanlarını elbette ilk maçta galibiyetle coşturmak istiyorduk. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için teknik kadrodan, oyunculara kadar herkesin içi cız ediyor, o acıyı hissediyorlar. Ama maçı da seyrettiğiniz zaman da 100 tane maç oynasanız herhalde böyle bir maçla karşılaşmazsınız. Bizim çocuklara inancımız tam, o yetenekleri var. Maçın istatistiklerine baktığınız zaman daha şu ana kadar turnuvada oynayan bütün maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor ama bu olmayacak anlamını taşımıyor. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaller oynayan çocuklar. Tarihinde ilk sefer uluslararası A Ligi'ne çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocuklar, bu teknik kadro. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Daha ilk maçımızı oynamışken, önümüzde 2 maç daha var, elbette çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri, hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetimsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz, saygı duyuyoruz ve böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü size dostunuz doğruyu söyler, düşmanınız söylemez, hatalarınız devam etsin ister. Cenab-ı Allah nasip edecek, bizim çocuklarımız, bu milletin bağrından çıkmış bu çocuklar, bu milletin ferasetiyle, analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır."

"ÇÖLDE SIRTLANLAR AKBABALAR VAR"

"Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar, akbabalar da yukarıdan süzerler, kavga edip hayal kırıklığına uğrayan var mı, zayıf noktada olan biri var mı, inip de kapayım diye. Bütün ekibi motive etme anlamında da çok iyi oldu, bu kadar mı akbaba, sırtlan varmış içimizde, ilk maçtı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Onları Türk milletine havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, o genç çocuklarımızın... İsviçre'den kalkmış anne baba, 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 01.30 otelin önünde aile duruyor, kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarıyla beraber gelmiş, eşi de yanında, 'Başkanım ev yemeği yapıp getireyim, moralleri düzelir' diyor. Onun için bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık. Bu sene A Ligi'ne yükseldik, İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var, tekrar Avrupa Şampiyonası var. Bu çocuklar en az 4 turnuva bir arada oynayacak olan çocuklar. Yerden yere vurarak ne kazanabiliriz? Bir şey kazanabiliyor muyuz?

Temel darağacında asılıyor, sordular 'Son arzun nedir?' diye, 'Bu da bana ders olsun' dedi. Arkadaşların hepsi olayın bilincinde. 100 tane maç yapsanız böyle bir sonuçla karşılaşmazsınız. 30 şut atacaksınız, 50 sefer ceza sahasının içine gireceksiniz, iki topunuz direkten dönecek, bir buçuk atakları var, iki tane gol yiyeceksiniz, böyle bir şey yok ama oluyor, hayatın içinde var. Ha bu çocuklar bunun üstesinden gelecek güçtedir."

"ŞENOL HOCAMA TEŞEKKÜR FATİH HOCAYA YAKIŞTIRAMADIM"

"Şenol hocama (Güneş) teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih hocayı (Terim) arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine.

Elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimizin sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde. Elbette ki konuşuyoruz. Yönetimsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak, olumlu, yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz. Gereken her şeyi konuşuyoruz biz. Bu çocuklara destek olalım. Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde de öder, bu ben dahi isem ama şu süreci atlatalım, önümüzde iki maçımız var. İki maçı alırsak gruptan lider çıkma ihtimalimiz hala devam ediyor. İspanya, Yeşil Burun Adaları'yla berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor. Ben inanıyorum bu çocuklara, çok iyi motivasyon kaynağı oldu. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecek, buna inancımız tam. Bir de şu açıdan da bakalım, tokadı ilk maçta yemek iyiydi, gruptan çıktıktan sonra telafisi yok." (AA)