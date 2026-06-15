Altın düşer mi? Dev bankadan dikkat çeken tahmin!

Ortadoğu’da aylar süren askeri gerilimin barış mutabakatıyla sonuçlanması, emtia piyasalarında dengeleri tamamen değiştirdi. Savaş döneminde yükselen petrol fiyatları ve buna bağlı enflasyonist endişeler nedeniyle merkez bankalarının faiz artıracağı beklentisi, altın ve gümüş üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştu.

Ancak barışın sağlanmasıyla birlikte, enflasyon baskısının hafifleyeceği öngörüsü kıymetli metallere olan talebi yeniden canlandırdı.

Dünya gazetesinin haberine göre haziran ayı başından bu yana %7’den fazla değer kaybeden ve mayıs ayındaki 4 bin 770 dolarlık zirvesinden 4 bin 216 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, %2,5’e yakın bir yükseliş kaydederek 4 bin 315 dolara ulaştı.

Benzer şekilde, gümüş fiyatları da %3’ü aşan bir artışla 70 dolar barajının üzerine çıktı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE TOPARLANMA HIZ KAZANACAK

Avustralya’nın en köklü finans kuruluşlarından biri olan Westpac, emtia piyasalarındaki son zayıflığın yüksek enflasyon ve sıkı para politikası endişelerinden kaynaklandığını belirtti. Banka, altının ocak ayındaki yüksek seviyelerinden itibaren sert bir düzeltme sürecine girdiğini ve önceki kazanımlarının büyük kısmını geri verdiğini hatırlatırken, yılın üçüncü çeyreği için iyimser bir projeksiyon paylaştı.

Westpac stratejistlerine göre, küresel risklerin azalmasıyla birlikte altının ons fiyatı yılın devamında istikrarlı bir yükseliş kaydederek ortalama 4 bin 600 dolar seviyesine tırmanacak.

TABLO: DEĞERLİ METALLERDE MEVCUT DURUM VE BEKLENTİLER

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANA KADEMELİ OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Banka tarafından yapılan açıklamada, barış anlaşması sonrasında küresel piyasalarda oynaklığın (volatilite) azalacağı ve reel getiri oranlarında bir gevşeme döneminin başlayacağı vurgulandı. Bu makroekonomik iklimin fiyatlarda istikrar sağlayacağını ifade eden uzmanlar, uzun vadeli kurumsal yatırımcıların kademeli olarak altın pozisyonlarına geri döneceğini öngörüyor.

Westpac raporunda ayrıca, Asya pazarında fiziki altına yönelik devam eden güçlü talep ile küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amaçlı altın alımlarının, fiyatları uzun vadede destekleyen en temel sütunlar olmaya devam edeceği kaydedildi.

FED’İN FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ MASADAN KALKIYOR

Barış mutabakatının ardından küresel para politikası beklentilerinde de belirgin bir değişim gözleniyor.

Enerji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonunda faiz artırma olasılığı zayıflamış durumda. Analistler, azalan enflasyon baskısının kısa vadede altın fiyatlarındaki toparlanmayı doğrudan desteklediğini, ancak küresel ekonomideki diğer yapısal risklerin varlığı nedeniyle yükseliş trendinin temkinli ve kademeli bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.