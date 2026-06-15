Son Dakika │ Trump duyurdu! Hürmüz'de ilk gemiler harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, petrol yüklü çok sayıda geminin Hürmüz Boğazı'ndan ayrılarak seyrine devam ettiğini duyurdu. Trump "Gemiler, birçoğu petrol yüklü olarak, Hürmüz Boğazı'ndan çıkmaya başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güneydeki 'otoyol' rotasını kullanıyorlar. Ayrıca kullanılabilecek başka seyir güzergâhları da var!" açıklamasını yaptı.

Trump, gemilerin "Güney Otoyolu" olarak tanımladığı deniz güzergâhını kullandığını belirterek, bu rotanın "tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz" olduğunu ifade etti. Ayrıca bölgede kullanılabilecek başka seyir güzergâhlarının da bulunduğunu kaydetti.

ENERJİ PİYASALARI HAREKETLENDİ

Açıklama, Hürmüz Boğazı'nda son dönemde artan gerilim ve deniz ticaretine yönelik güvenlik endişelerinin ardından geldi. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazdaki gelişmeler, küresel enerji piyasaları tarafından yakından izleniyor.

ABD ile İran arasında dün varılan mutabakat kapsamında, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz ticaretinin kesintisiz sürdürülmesi ve enerji sevkiyatının güvence altına alınması konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Trump'ın mesajı, bölgedeki deniz ulaşımının sürdüğüne ve petrol sevkiyatında herhangi bir aksama yaşanmadığına yönelik güvence olarak değerlendirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve İran gibi büyük enerji üreticilerinin petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarının önemli bölümü bu güzergâh üzerinden gerçekleştirilirken boğazda yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel enerji piyasalarında fiyatların yükselmesine ve tedarik zincirlerinde sorunlara yol açıyor.