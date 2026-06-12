Kakao fiyatları sert yükseldi: Çikolataya rekor zam yolda

Mayıs döneminde emtia piyasaları; jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz stratejilerine dair şahin yönlü öngörüler, tedarik sıkıntıları ve atmosferik şartların tesiriyle istikrarsız bir hat izledi.

ABD ile İran arasındaki savaş kaynaklı gerilimler neticesinde Hürmüz Boğazı’nın ulaşıma kapanması enerji maliyetlerini yukarı taşırken, tırmanan belirsizlikler emtia fiyatları genelinde oynaklığı tetikledi.

Bu süreçte bilhassa kakao rekoltesinde düşüş yaşanacağına yönelik kaygılar, kakao fiyatlarında çok sert yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirdi.

Piyasalardaki bu dalgalanma tarım emtialarında zıt yönlü fiyatlamalara yol açtı.

KAHVE UCUZLADI, KAKAO PAHALANDI

Intercontinental Exchange (ICE) bünyesinde libre ölçeğinde işlem gören fiyatlar; kahve piyasasında yüzde 7, şeker piyasasında yüzde 3,8, pamukta ise yüzde 3,2 oranında gerileme kaydetti. Buna karşılık kakaonun ton başına düşen fiyatı yüzde 9,9 oranında artış gösterdi.

Brezilya’da kahve hasat döneminin rekor düzeylere ulaşacağına dair tahminler ve Brezilya realinin ABD doları karşısında değer kaybetmesi, kahve fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

Ham petrol fiyatlarında gözlenen düşüş grafiği, şeker fiyatlarındaki gerilemeyi de beraberinde getirdi. Şeker kamışı, etanol imalatı sürecinde kullanılan en temel ham maddeler arasında yer alıyor. Bu yapısal bağ nedeniyle petrol fiyatlarında meydana gelen değişimler, üretici firmaların şeker ya da etanol imalatı arasında tercih yapmasında belirleyici bir rol oynuyor.

KAKAODA REKOLTE ENDİŞELERİ ARTTI

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kakao piyasasındaki fiyat hareketlerinin meteorolojik gerekçelerine değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Kakao fiyatlarındaki artışın son dönemde özellikle El Nino etkisiyle gerçekleştiğini söyleyebiliriz."

Küresel kakao üretim hacminin yüzde 60'tan fazlasının Batı Afrika coğrafyasında yapıldığını, bu bölgede de El Nino hava olayının kakao rekoltesini baltalayacağına yönelik ciddi endişeler bulunduğunu aktaran Ergezen, bahse konu iklim olayının geçmiş yıllarda da tecrübe edildiğini ve o dönemlerde de kakaoda yukarı yönlü fiyatlamaların meydana geldiğini kaydetti.

El Nino şansının yüzde 90'ın üzerine çıktığını vurgulayan Ergezen, bu yaz mevsiminde de benzer bir tablonun beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Özellikle bu bölgede hava sıcaklıklarındaki değişimi bir miktar daha kurak bir hava olacağı beklentisi burada rekolte endişelerini artırdı. O yüzden de kakao fiyatlarında yukarı yönlü seyir görüyoruz."

Özellikle navlun fiyat seviyelerindeki ve lojistik maliyetlerindeki yükseliş trendinin tarımsal ürünler üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşturduğuna işaret eden Ergezen, kakao cephesinde de bu finansal etkinin net bir biçimde hissedildiğini sözlerine ekledi.