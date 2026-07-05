İstanbul'daki 26 katlı dev otel satışta: Fiyatı dudak uçuklattı

Gayrimenkul ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Artaş Holding’in iştiraki Avrupakent GYO, İstanbul’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve uzun yıllardır Radisson markasıyla faaliyet gösteren 26 katlı otelin satışına yönelik süreci başlattı.

Ekonomim’de yer alan habere göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, TEM Otoyolu üzerinde yer alan ve uzun yıllardır Radisson markasıyla hizmet veren otelin satışına ilişkin kararın alındığı bildirildi.



Satış kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan resmi bildirimle duyuruldu. Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde bulunan, 141 oda ve 440 yatak kapasitesine sahip Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul için satış süreci resmen başlatıldı.

KDV DAHİL TOPLAM DEĞER 1 MİLYAR 939 MİLYON 140 BİN TL

KAP'ta yer alan bilgilere göre, turizm amaçlı apart konaklama tesisi olarak faaliyet gösteren otelin 2025 Yıl Sonu Değerleme Raporu esas alınarak hazırlanan değerleme sonucunda, KDV hariç pazar değeri 1 milyar 615 milyon 950 bin lira, KDV dahil toplam değeri ise 1 milyar 939 milyon 140 bin lira olarak belirlendi.

31 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR SÜRE TANINDI



Satış işlemlerinin sorunsuz ilerlemesi amacıyla Avrupakent GYO Yönetim Kurulu, otelin mevcut işletmecisi Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile yürürlükte bulunan işletme ve kira sözleşmesini 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla karşılıklı anlaşmayla sona erdirdi.

Şirket, tesisin satışa hazır hale getirilebilmesi için mevcut işletmeciye binayı boşaltması amacıyla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre verildiğini açıkladı. Geçiş sürecinin planlı şekilde yürütüleceği belirtilirken, otelin yeni yatırımcısına ilişkin gelişmelerin de Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.