İstanbul'a 15 bin kiralık konutu açıkladı: Teslim tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacına yönelik yeni kiralık konut projesinin ilk detaylarını paylaştı.

İstanbul genelinde 15 bin kiralık konutun hayata geçirileceğini duyuran Bakan Kurum, anahtar teslimlerinin başlayacağı tarihi de duyurdu.

İSTANBUL'A 15 BİN KİRALIK KONUTU AÇIKLADI

Bakan Kurum, 81 ilde yapımı planlanan 500 bin sosyal konut projesinin bir parçası olarak İstanbul'da 15 bin kiralık konutun devreye alınacağını belirtti.

Projenin kira fiyatlarını düşürme ve dar gelirli aileleri destekleme amacı taşıdığını vurgulayan Kurum, konutlara ilişkin başvuru şartları ile nihai detayların Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını söyledi.

Başvuru koşulları ve projenin detayları Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilecek.

TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımı tamamlanan konutların ilk teslimatlarının eylül ayında İstanbul’da başlanacağını duyuran Kurum, zirvede ayrıca küresel iklim finansmanı konularına da değindi.

Konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadelenin finansman ihtiyacına dikkat çeken Bakan Kurum, sektörel katılımın düşük olduğuna dikkat çekti.

Dünyada yıllık iklim finansmanı ihtiyacının 7,5 ile 9 trilyon dolar arasında olmasına rağmen mevcut finansmanın 1,9 trilyon dolarda kaldığını belirten Kurum, finans sektörüne daha güçlü katılım çağrısında bulundu. (AA)