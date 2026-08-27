TOKİ dere yatağına konut dikecek! Arazide taşkın ve zemin riski alarmı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılması planlanan TOKİ projesi, bölgeye ilişkin risklerin yeniden tartışılmasıyla gündemde. Daha önce meslek odalarının açtığı dava sonucunda iptal edilen projeyle ilgili hazırlanan yeni dosyada, arazinin çeşitli çevresel ve jeolojik riskler barındırdığına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) planına göre bölgede 4 bin 574 konutun yanı sıra 34 kapıcı dairesi, 61 ticari dükkan, 2 okul ve 1 cami inşa edilmesi öngörülüyor. Projenin toplam yatırım maliyetinin ise 15 milyar 279 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.

ARAZİNİN BİR BÖLÜMÜ TAŞKIN SAHASINDA

Proje dosyasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri taşkın riski oldu. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre birinci etap için belirlenen alanın bir kısmının Çandır Çayı'nın taşkın etkisi altında kalan bölgeleri içerisinde yer aldığı kaydedildi. TOKİ tarafından ise olası yoğun yağış ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Jeolojik ve jeoteknik incelemelerde de arazinin geçmişte dere yatağı olarak kullanıldığına dikkat çekildi. Bölgenin günümüzde de Çandır Çayı'nın taşkın alanı içerisinde bulunduğu aktarıldı. Zeminle ilgili değerlendirmelerde ise oturma, şişme, düşük taşıma kapasitesi ve sıvılaşma ihtimali gibi sorunlara işaret edildi. Bu risklerin mühendislik uygulamalarıyla kontrol altına alınmasının planlandığı belirtildi.

AFAD DA RİSKLİ ALAN OLARAK DEĞERLENDİRDİ

27 Mart 2024 tarihli AFAD değerlendirmesinde ise taşkın risk haritaları üzerinden yapılan incelemede söz konusu parselin Boğaçayı'nın olası taşkın bölgesinde kaldığı belirtildi. Raporda alanın taşkın afeti bakımından risk taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca DSİ'nin görüşü doğrultusunda imar planına önemli bir şart eklendi. Buna göre dere ıslah çalışmalarının tamamlanmasından önce bölgede yapı ruhsatı verilmemesi ve inşaat faaliyetlerine başlanmaması öngörüldü.

İÇME SUYU KUYULARI DA PROJE SAHASINDA

Proje alanıyla ilgili bir başka dikkat çekici konu ise içme suyu kaynakları. Dosyaya göre bölgede Çandır Çayı Su Üretim Tesisi'nde kullanılan 8 içme suyu kuyusu bulunuyor. Bu kuyuların korunmasına yönelik çalışmaların DSİ tarafından devam ettiği aktarıldı.

Projenin mevcut su kaynakları üzerinde olumsuz etki oluşturması ihtimaline karşı ise yeni kuyular açılması veya mevcut kaynakların başka bir noktaya taşınması seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi.

KARSTİK YAPI İÇİN ÖZEL ÖNLEM İSTENDİ

İncelemelerde bölgenin hidrojeolojik açıdan hassas bir yapıya sahip olduğu ve yer altında karstik boşlukların bulunduğu da kayda geçirildi. Bu nedenle katı veya sıvı atıkların yer altına ya da düdenlere bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Kanalizasyon sistemlerinin de tamamen sızdırmaz şekilde yapılması istendi.

Alan aynı zamanda yeraltı sularının beslendiği bir akifer bölgesi olarak tanımlandı. Bu nedenle kazı, temel ve zeminin geçirimsiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların DSİ'nin onayı olmadan yürütülmemesi gerektiği ifade edildi.